節儉者已經放棄這些日常消費 理財專家坦承其中一個「戒不了」

理財節目主持人George Kamel說有12項消費是節儉的人去年開始就不買的，他也分享他的看法。購物示意圖，非新聞事件圖。(路透)

一個人的消費習慣可以決定他能存到錢還是「月光族」，有網友在網路論壇詢問是否為了存錢而開始不買某些物品，Go Banking Rates報導，理財節目「拉姆齊秀」（The Ramsey Show）的共同主持人、金融專家卡米爾（George Kamel）在其YouTube頻道的影片中說有12項消費是節儉的人去年開始不花錢在那上面的，他坦承其中的「紙巾」很難替代，他會節省使用但不能不買。

1. 塑膠保鮮盒

卡米爾認為該改買玻璃保鮮盒，更耐用、用更久，也不會吸附異味或容易有汙漬，也較不會引發不適。

2. 瓶裝水

有網友建議不要再買瓶裝水，應該買逆滲透過濾系統，可以省下數千元，但卡米爾計算過兩者的各自利弊後，認為不划算，他覺得買個Brita的濾水壺就足夠。

3. 菸

香菸的價格很貴，紐約州一包20根的菸要價12元，而菸癮大的人一天就能抽完一包；因為如此，卡米爾極度支持戒菸。

4. 演唱會門票

演唱會門票動輒數百元，有時甚至數千元，卡米爾說他去聽過幾次演唱會，覺得不值得那些錢，若加上周邊商品的費用，簡直高到嚇人。

5. 紙巾

曾有人打趣說紙巾上可以印「我是個中產階級，而我正用一張又一張的紙巾證明這一點」，很多節省的人早已開始不用紙巾，卡米爾說他家有兩隻法國鬥牛犬和一個愛弄得髒兮兮的寶寶，他每天都會使用大量紙巾，但他會在保持衛生的前提下重複使用，也承認紙巾在他家是必需品，他無法捨棄，唯一能做的就是去好市多大量購買。

6. 餐廳的汽水

餐廳的汽水很貴，一杯可能要價5元，卡米爾說這根本是搶劫。

7. 上髮廊

在髮廊剪、燙、染等服務要價不菲，有些節儉的人會選擇自己剪頭髮或做美甲，但卡米爾不贊成削減這項開支，因為若不小心失手，還是得去髮廊找專業的人補救，那不如不要冒這風險，而且只要適度並挑選價格合理的店家，一個人不會因為做頭髮或美甲就破產。

8. 真的聖誕樹

只要每年重覆使用，人造樹絕對比真的松樹來得省錢，卡米爾說他試過買真樹，但實在太麻煩，因此他贊成用人造樹。

9. 季節性裝飾品

用季節性裝飾品裝飾客廳、房間很漂亮，但其實沒必要，卡米爾說可以裝飾，但沒必要為了這個每年花數百元。

10. 包裝好的食品調味料

有些節儉的人不再買如墨西哥捲餅等的食品調味料，而是單獨買各種調味料再自己調配，但卡米爾覺得這樣做有點過頭了，他不會這麼做。

11. 狗狗玩具

寵物市場商機可觀，有些大城市中專門店販售的高檔玩具價格驚人，很多飼主早已不買玩具，他們認為狗根本不在意玩具，任何東西牠們都能玩，特別是主人不想要牠們玩的東西，有養狗的卡米爾也認同這觀念，他也沒有買狗玩具。

12. 外送

外送的費用可觀，例如本來一個捲餅9元，但加上外送費、稅金和小費後可能變成25元；卡米爾說他認同這一點，除了情況緊急需要他和妻子都在家，否則他不會點外送。