我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗雞蛋短缺 加州聖荷西顧客排隊搶購小雞

Bilt信用卡更新帳戶規則 不能支付房貸賺取積分

飛機鄰座乘客硬是不願借過怎麼辦？大批苦主分享經驗

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
有網友好奇詢問是否有人搭機時遇過鄰座乘客不願借過的經驗，釣出一票苦主分享經驗。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pew Nguyen）
有網友好奇詢問是否有人搭機時遇過鄰座乘客不願借過的經驗，釣出一票苦主分享經驗。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pew Nguyen）

TikTok網友「@livinlavidaniki」在網路上詢問，是否有人搭機時遇過鄰座乘客不願起身讓位，導致他人無法上廁所的情況，沒想到影片引發熱議，釣出許多苦主分享經驗，更引發正反立場的網友論戰，是否該給他人一個方便都有人支持。

紐約郵報（New York Post）報導，「@livinlavidaniki」在影片中表示，她聽過在飛機上乘客拒絕換位置的故事，但好奇是否有人遇過鄰座乘客拒絕讓別人借過去上廁所的經驗，影片累積超過160萬次瀏覽，許多網友紛紛分享自己的經驗。

一位網友說，他曾在搭機時上完廁所回到位置後，發現鄰座男子把東西都堆在他的位置上，對方竟對他說自己這麼做的原因是以為他離開後就不會再回來，「他是覺得我可以去哪，跳傘嗎？」

另一名網友說，他曾詢問鄰座乘客是否能借他過讓他去上廁所但被拒絕，等了20分鐘及多次詢問都被拒絕後，他只好爬過對方，經過時還「不小心」把對方托盤上的東西全撞下來。

名為潔西卡（Jessica）的網友說，她有一次從倫敦搭機到波士頓，她的位置靠窗，她想上廁所時請坐中間的女士借過但對方不肯，她和走道位的男士都請對方起身但都被拒絕，最後是空服員前來解決僵局。

名為珍恩（Jenn）的網友說，她遇過鄰座乘客告訴她整趟旅程她只能起身一次，於是她故意跟對方說她上機前喝很多水，之後每半小時就起身一次。另一名網友說，她在克羅埃西亞飛往愛爾蘭的航班上，鄰座是一位年輕女孩，她不願借過，她只好爬過對方出去，經過女孩時她故意放一個屁。

但有網友支持不讓鄰座乘客借過，一名網友說走道位的乘客不能被強迫挪動身體，花錢買了機票就是有權利整趟旅程都安穩坐在位置上。

華盛頓禮儀學校（Protocol School of Washington）的校長艾林（Pamela Eyring）說，保持禮貌是搭飛機時最好的方法，她建議若有需要向鄰座乘客借過時，可以先俯身、微笑，若有機會可以和對方眼神接觸，並開口詢問「不好意思打擾了」，接著解開安全帶，做出準備起身的動作。

@livinlavidaniki

I hate asking as if they’ll say no lmaooo #airline #flying #travel

♬ Let's Go Back - Jungle

飛行旅遊

上一則

成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首

延伸閱讀

女子手機多出200個封鎖名單 細查才知全是丈夫的偷情對象

女子手機多出200個封鎖名單 細查才知全是丈夫的偷情對象
想要大空間又省荷包 專家推薦六款車燃油效率高

想要大空間又省荷包 專家推薦六款車燃油效率高
寵物被拒帶上機 她竟在機場廁所溺死小狗棄屍

寵物被拒帶上機 她竟在機場廁所溺死小狗棄屍
登機時空服員說「哈囉」不光出於禮貌 還有這些目的

登機時空服員說「哈囉」不光出於禮貌 還有這些目的

熱門新聞

圖為運勢占卜示意圖。圖／AI生成

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

2025-03-19 15:00
網友Claudia在TikTok分享搭飛機時輕鬆升等的妙招，引發網友討論。示意圖。圖為阿聯酋航空商務艙。(路透)

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

2025-03-15 19:35
小朋友（右）身著哪吒造型服飾在貴陽越界影城與「哪吒2」宣傳展板合影。（新華社）

「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光

2025-03-15 19:58
你有好奇過披薩盒內的「白色塑膠小桌」是什麼用途嗎？圖為示意圖。(取材自維基百科共享資源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pizza_Funghi_mit_Pizzahalter.JPG)

披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法

2025-03-16 21:30
想在開車的同時又省荷包，專家推薦六款車。圖為福特汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

想要大空間又省荷包 專家推薦六款車燃油效率高

2025-03-19 22:35
英國園藝網紅Jamie Walton說，種番茄時在旁邊種羅勒，可以驅蟲和增添番茄風味。(翻攝TikTok@nettlesandpetals )

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

2025-03-14 21:35

超人氣

更多 >
川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
12星座「把興趣當工作」排行 就算高薪他也不做不喜歡的事

12星座「把興趣當工作」排行 就算高薪他也不做不喜歡的事
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是