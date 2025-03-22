飛機鄰座乘客硬是不願借過怎麼辦？大批苦主分享經驗

有網友好奇詢問是否有人搭機時遇過鄰座乘客不願借過的經驗，釣出一票苦主分享經驗。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pew Nguyen）

TikTok網友「@livinlavidaniki」在網路上詢問，是否有人搭機時遇過鄰座乘客不願起身讓位，導致他人無法上廁所的情況，沒想到影片引發熱議，釣出許多苦主分享經驗，更引發正反立場的網友論戰，是否該給他人一個方便都有人支持。

紐約郵報（New York Post）報導，「@livinlavidaniki」在影片中表示，她聽過在飛機上乘客拒絕換位置的故事，但好奇是否有人遇過鄰座乘客拒絕讓別人借過去上廁所的經驗，影片累積超過160萬次瀏覽，許多網友紛紛分享自己的經驗。

一位網友說，他曾在搭機時上完廁所回到位置後，發現鄰座男子把東西都堆在他的位置上，對方竟對他說自己這麼做的原因是以為他離開後就不會再回來，「他是覺得我可以去哪，跳傘嗎？」

另一名網友說，他曾詢問鄰座乘客是否能借他過讓他去上廁所但被拒絕，等了20分鐘及多次詢問都被拒絕後，他只好爬過對方，經過時還「不小心」把對方托盤上的東西全撞下來。

名為潔西卡（Jessica）的網友說，她有一次從倫敦搭機到波士頓，她的位置靠窗，她想上廁所時請坐中間的女士借過但對方不肯，她和走道位的男士都請對方起身但都被拒絕，最後是空服員前來解決僵局。

名為珍恩（Jenn）的網友說，她遇過鄰座乘客告訴她整趟旅程她只能起身一次，於是她故意跟對方說她上機前喝很多水，之後每半小時就起身一次。另一名網友說，她在克羅埃西亞飛往愛爾蘭的航班上，鄰座是一位年輕女孩，她不願借過，她只好爬過對方出去，經過女孩時她故意放一個屁。

但有網友支持不讓鄰座乘客借過，一名網友說走道位的乘客不能被強迫挪動身體，花錢買了機票就是有權利整趟旅程都安穩坐在位置上。

華盛頓禮儀學校（Protocol School of Washington）的校長艾林（Pamela Eyring）說，保持禮貌是搭飛機時最好的方法，她建議若有需要向鄰座乘客借過時，可以先俯身、微笑，若有機會可以和對方眼神接觸，並開口詢問「不好意思打擾了」，接著解開安全帶，做出準備起身的動作。