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4生肖四月開始賺大錢 屬龍投資AI股運勢旺

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四生肖在3月至4月迎來財氣亨通的黃金時期，不僅職場發展順遂，偏財運也有顯著提升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Armin Rimoldi ）
四生肖在3月至4月迎來財氣亨通的黃金時期，不僅職場發展順遂，偏財運也有顯著提升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Armin Rimoldi ）

隨著春季來臨，財運也隨之轉旺！根據《新浪看點》生肖運勢分析，龍、馬、虎、猴四大生肖在3月至4月迎來財氣亨通的黃金時期，不僅職場發展順遂，偏財運也有顯著提升。無論是職場晉升、創業機遇，還是投資回報，這些生肖都將迎來收穫季節。以下為這四大生肖的財運解析與建議。

生肖龍：職場飛升，財運騰飛

生肖龍天生自帶「紫微」帝氣，性格自信且光芒四射。3月「天德」吉星入財帛宮，特別是從事金融、科技行業的屬龍者，將迎來職場上的關鍵晉升機會，如接手跨國併購案或主導前沿科技項目。偏財方面，「龍德」星助力，3月下旬適合關注新能源與AI概念股，投資運勢佳。

進入4月，「三台」貴人臨門，過去累積的人脈將轉化為實質資源，創業者有機會獲得行業大佬資金注入，事業迎來飛躍式成長。建議佩戴黃水晶提升決策力，同時注意休息，避免肝火過旺。

生肖馬：事業衝刺，財源滾滾

午馬天生擁有「太陽」光輝，財運在3月隨「驛馬」星動而活絡。這段時間，財運以「流動生金」為特徵，特別是從事銷售、公關、物流、文旅產業的屬馬者，憑藉優秀的溝通能力，將迎來業績倍增的好消息。創業者則可能成功拓展異地市場，簽下大額訂單。

進入4月，「金匱」星閃耀財帛宮，正財隨職位提升水漲船高，同時副業也有不錯表現，特別是影片帶貨或線上商業模式，有機會取得突破。提醒3月中旬需注意合約細節，避免因文書疏漏影響收益。

生肖虎：貴人加持，財富暴漲

寅虎擁有天生的王者風範，3月「國印」吉星加持，職場將迎來重大轉變，如被空降至管理層，或創意方案獲得資本市場青睞。特別是從事文化、媒體、體育產業的屬虎人，有機會拿下現象級IP合作案，一舉提升市場價值。

4月「福星」高照，偏財運勢大幅提升，家族長輩可能贈與不動產，或有貴人引薦高回報理財機會。事業、投資雙雙旺盛，是財富累積的好時機。提醒肩頸健康需注意，建議透過瑜伽調整身心平衡。

生肖猴：機會湧現，財運翻倍

申猴靈活機智，3月「月德」貴人到來，財運出現「柳暗花明」之勢。職場新人將獲得前輩提攜，而設計師、程式開發等創意類職業者靈感湧現，作品有望獲得業界獎項，提升個人價值。

4月「祿勳」吉星入財帛宮，副業收入甚至可能超越主業，特別是培訓、授課、版權分成等領域獲利豐厚。同時，感情也可能成為財運助力，伴侶可能引薦優質客戶或投資機會。建議3月下旬可關注不動產投資，但避免過度投機，保持理性投資策略。

財運當旺，善加把握

從3月至4月，龍、馬、虎、猴四大生肖將迎來財運顛峰期。無論是職場晉升、投資機遇，還是副業發展，都有望獲得豐厚回報。然而，財運雖旺，仍需把握關鍵時機，避免衝動決策。若能妥善規劃，這波財運將為未來奠定穩固的經濟基礎。

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