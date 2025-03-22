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懶人料理必備 Trader Joe's 2款萬能調味料「我家也有」

世界新聞網／輯
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網友分享兩款萬用調味料。（取材自小紅書@幸運姑娘）
網友分享兩款萬用調味料。（取材自小紅書@幸運姑娘）

連鎖超市Trader Joe's是不少在地人喜歡添購日常生活用品的地方，有在美華人分享兩款萬能調味料，強調這兩款產品價格親民、適用範圍廣，是懶人料理的好幫手，並大力推薦：「兩個字，買它！」貼文一出，引發許多網友熱議，紛紛表示這兩款調味料確實是家中常備品。

根據該網友在小紅書貼文的分享，照片中的兩款調味料分別是Mushroom & Company Multipurpose Umami Seasoning Blend（多用途鮮味蘑菇調味料）與Onion Salt（洋蔥鹽）。其中，蘑菇調味料價格僅1.99美元，而洋蔥鹽則為2.99美元，價格實惠，性價比極高。

該網友表示，這兩款調味料適用於各種料理，無論是炒菜、煎肉、調味湯品，都能輕鬆提升風味。特別是對於不喜歡繁瑣調味步驟的「懶人」來說，這兩款產品能讓料理變得更加簡單方便，直接撒上就能增添香氣。

他並說，這兩款調味料的味道雖然濃郁，但並不會過於厚重，即使不小心撒多了，也不會讓料理變得過鹹或過膩。

貼文一經發布，立刻吸引大量網友留言討論，許多人表示也常用這兩款調味料，並分享自己的使用心得，「一點火鍋底料+一點蠔油+一勺老幹媽+一勺糖+二勺子陳醋+一勺右邊調料。拿來做酸辣粉非常好吃」、「兩個都有，確實好味道」、「好便宜」。但也有人說「別買左邊那個，就是方便面粉的味道」、「那個蘑菇粉我感覺一點作用沒有」。

小紅書 Trader Joe's

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