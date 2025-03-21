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春天五行屬木常見3類疾病 中醫推杞1茶飲1甜品「吃甜養肝」

記者賴昀岫／台北即時報導
中醫師指出，春天可以按摩三大穴位保養，分別為太衝穴、神庭穴和百會穴。（馬光中醫提供）
中醫師指出，春天可以按摩三大穴位保養，分別為太衝穴、神庭穴和百會穴。（馬光中醫提供）

24節氣的春分剛過，不只是春天的中分點，更是人體陰陽平衡的重要節氣。中醫師指出，春天五行屬木，主疏泄與藏血，對應著肝，常見疾病如情緒疾病、流行性感冒和季節性過敏，杞菊決明茶和玫瑰甜酒桂花釀，都能帶來「吃甜甜養好肝」的效果。  

中醫師羅凱陽表示，春分是24節氣中的第4個節氣，也是春天的中分點，春分是人體陰陽平衡的重要節氣，春分過後，陽氣進一步升發，陰氣漸衰，因此養陽氣、順肝氣是春分的重點。

羅凱陽說，春天五行屬木，主疏泄與藏血，對應著肝，要留意情緒疾病，因為春天天氣仍不穩定，會導致腦內控制情緒的激素產生波動，因此情緒上起伏甚大，甚至產生睡眠問題。  

羅凱陽提醒，流行性感冒和季節性過敏也不能疏忽，黃帝內經提到「冬不藏精，春必病溫。」溫病是中醫的傳染病，基本上可以視作流感等病毒類疾病；後者則和黃帝內經的「春善病鼽衄」相關，鼽衄就是過敏性鼻炎，與春天花開容易有較多過敏原息息相關。

羅凱陽表示，春天可以按摩三大穴位保養，分別為太衝穴、神庭穴和百會穴。

太衝穴

位置：在足背處，第1與第2蹠骨間的凹陷處。

功效：疏肝理氣，舒緩情緒，清熱明目，改善血壓，緩解脹氣及消化不良等症狀。

神庭穴

位置：位於額頭部中央，從髮際線往上移動約1/2拇指寬的位置。

功效：提神醒腦，開竅穴，袪風泄熱，緩解情緒。

百會穴

位置：從兩耳尖到頭頂與兩眉中央往頭頂畫一條線的交叉處。

功效：調整自律神經，安神助眠，預防腦中風等。

春天可以「吃甜養肝」。羅凱陽提到，顧肝護眼的「杞菊決明茶」，以及有疏肝理氣、鎮咳化痰、緩解痛經等的「玫瑰甜酒桂花釀」，都是不錯的選擇，相關配方如下：

杞菊決明茶

    材料：枸杞2錢、菊花2錢、決明子3錢。

    作法：600CC水煮開後，小火悶5-10分鐘，放涼後即可飲用或冷藏後飲用。

    功效：顧肝護眼，建議枸杞要一起吃下去效果才會好喔。

玫瑰甜酒桂花釀

    材料：玫瑰3錢、桂花3錢、甜酒釀適量、蜂蜜適量、冰糖適量。

    作法：將冰糖與熱水煮開後小火兩分鐘，倒入玻璃罐中，與罐中準備好的桂花與玫瑰拌勻，加入甜酒釀及適量蜂蜜攪拌均勻即可。

    功效：疏肝理氣，鎮咳化痰，緩解痛經等效果。

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