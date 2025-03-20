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都自助結帳了還被要小費 他更氣的是理由很瞎

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有網友被自助結帳機索要小費，不用付的選項字比較不明顯，要求付小費的理由也讓他覺得很可笑，他非常生氣。小費示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dan Smedley）
有網友被自助結帳機索要小費，不用付的選項字比較不明顯，要求付小費的理由也讓他覺得很可笑，他非常生氣。小費示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dan Smedley）

一名網友表示，他使用自助結帳機時螢幕最後顯示付小費的畫面，這讓他非常憤怒，因為他是在自己完成所有結帳程序的自助結帳機，機器還顯示「若我們讓你微笑，請給我們小費」這種奇怪的理由，讓他氣到吶喊「這完全沒道理」。

太陽報（The Sun）報導，有網友在社群媒體X上貼出一張照片，表示他剛被一台自助結帳機索要小費，他認為這一點道理都沒有。

照片中的結帳機上顯示網友的結帳明細，詢問他是否要支付小費，小費的選項有2元、3元、4元和自行輸入金額，最下面還有一個選項是不支付小費，但該選項的字型明顯比其他選項小很多，機器上還寫「若我們讓你微笑，請考慮支付小費」；這名網友並未指明這台自助結帳機所在的店。

報導指出，自助結帳機就是讓顧客自行完成結帳全部過程的機器，沒有收銀員協助，通常不會要求小費，美國人連幫客人完成掃碼、結帳的收銀員都沒有給小費的習慣了，更何況是自助結帳機。

這名網友不是唯一在網路上抱怨自助結帳機要小費的人。一名網友在Reddit貼文表示，他去一間簡餐店買午餐，那間店之前都有店員，但他去的那天前台沒有店員，櫃台只剩一台自助點餐機，他詢問廚房員工是否能點咖啡，對方冷冷地指了機器再比了冰箱裡的冷萃咖啡，示意他自己結帳。

該名網友說，他操作完點餐機後，機器竟然跳出要付小費的畫面，他認為這真的非常令人憤怒，也批評這根本是詐欺行為。

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