35歲女子染諾羅拉肚子沒好 花上數月多項檢查才知罹直腸癌

35歲女子拖了近4個月，才診斷出罹患結腸直腸癌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

一位伊利諾州35歲年輕媽媽先是感染了諾羅病毒，嘔吐腹痛下痢一直沒好，原以為是後遺症，沒想到兩個月後天天胃絞痛，看了很多專科，醫生一開始都不以為意，認為與癌症 無關，直到做腸胃鏡檢查，才確定她得了第四期大腸直腸癌。病人訝異於耗時近四個月才正確診出病症，而且因與家族遺傳有關，醫保 公司就給付治療方法也有異議，引發民眾關注。

「今日網站」(TODAY.com)報導，傑茜卡‧渥茲尼亞克(Jessica Wozniak)去年2月得了諾羅病毒，當時一直嘔吐、下痢，後來漸漸覺得好轉，但始終沒有痊癒。她跟先生打算再生一個小孩與女兒作伴，便停止吃避孕藥，這麼多變化發生在同一時間，過了兩星期，腸胃症狀始終沒好。

傑茜卡在4月遠距就診，醫生問診後認為可能是卵巢囊腫，建議她去做電腦斷層掃描，於是她做了，但等待期很長，她決定改去看當初幫她女兒接生的婦產科。婦產科醫生要她做超音波，還安慰她卵巢腫瘤 應該會「自行消失」，她應該會「沒事」。

醫院幫她做超音波時，醫技人員除了查到一顆卵巢瘤，還注意到傑茜卡身體有東西，但不確定是什麼。那次就醫之後，傑茜卡的卵巢瘤疑似因為破掉而感到劇痛，不僅如此，她的胃絞痛一直沒改善。

她的主治醫師要求再做電腦斷層掃描，發現腸部發炎，進而做大腸鏡檢查，然而直到當下，醫生們似乎都不怎麼擔憂。傑茜卡由腸胃鏡術後醒來，得悉自己真的罹患癌症，確診得了大腸直腸癌，時間在2024年6月上旬。

傑茜卡的父系有遺傳大腸結腸癌的歷史，但在自己癌症確診之前，沒人對她說可以去做遺傳檢查，而且她最後診斷出有林奇症候群(Lynch syndrome)，顯示遺傳導致右半結腸直腸癌發作的機率升高。

診斷出癌症之後，醫生建議她採取免疫療法，但醫保公司卻要她去做化療，且揚言不支付她的免疫療法費用，相關爭議引發了媒體關注報導。