「討厭自己變老」12星座排行 金牛開始吃清淡、他把衰老當人生危機

不願意變老的12星座排名。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Chalo Garcia）

對人類來說，討厭變老可能是一種無法抗拒的本能，但隨著時間推移，流失青春也是無可逆轉的自然法則，只能讓自己永遠保持年輕的心，樂觀看待生命中每一個階段。日本媒體「占TV」就分析不願意變老的12星座排名。

第12名：摩羯座

摩羯座重視資歷輩分，隨著年歲愈長，他們在社會上獲得的待遇會更好，薪資和職位也會上升。對他們來說，年齡增長是一個積極的信號，甚至會希望在人生車道上加足油門，朝未來更快邁進。

第11名：射手座

「東方人看起來比較年輕」，射手座常以自己在海外旅行時被誤認為未成年人的故事為傲，因此不會把每年多一歲放在心上。

第10名：雙子座

雙子座認為自己永遠停留在30歲的高峰，所以他們對年齡毫不介意。

第9名：巨蟹座

隨著年紀漸長，巨蟹座的家族兒孫也會增多，讓他們樂觀地看待年齡數字，充滿正能量。

第8名：水瓶座

水瓶座相信現代科技的力量，他們認為醫美不斷進步，可以透過科技永保年輕。

第7名：天蠍座

天蠍座堅信「男人不管多大年紀，都喜歡年輕女性」，因此他們也極度不願意變老。

第6名：獅子座

獅子座喜歡展現獨特的穿搭，當聽到有人說「你現在不適合穿這種風格」之類的話，會讓他們感到自己變老了而不舒服。

第5名：金牛座

金牛座年輕時最愛高熱量、重口味的食物，現在卻開始喜歡清淡的食物。每當這樣的轉變出現，就會不禁感慨「真的是老了啊」。

第4名：牡羊座

牡羊座會因為體力衰退而感到困擾。例如參加馬拉松等活動，他們就會碎念過去的輝煌成績，「以前我的時間還更快...」。

第3名：天秤座

天秤座是最注重外貌的星座之一，無論男女、不分你我，對於外貌的要求非常高。但只要步入中年，容貌衰退是無法避免的事情，即使用了昂貴的護膚品，但自己還是回不去青春貌美的歲月，顯得難以接受。

第2名：處女座

處女座堅信「健全心靈必須寄託在健康身體」，非常注重養生，然而青春年華漸逝，不論怎麼保養還是會感覺身體某些部位的衰老，簡直是人生的重大危機。尤其是健康檢查時，年紀愈大，檢查項目不斷增加，讓他們萌生難以言喻的哀傷。

第1名：雙魚座

雙魚座生活在夢想世界，年少時可能幻想過「如果彼得潘來接我，帶我去永遠不會長大的夢幻島，我就能永遠保持孩童的模樣了。」其他星座的人聽起來可能只是一句玩笑話，但雙魚座是認真這樣想。作為12星座的最後一個星座，雙魚座無論年齡多大，還是想依賴他人，只是隨著年齡增長，依賴變得更加困難，這對他們來說很難釋懷。