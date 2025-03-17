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132年前「最安全的船」遇強風沉沒釀27死 蘇必略湖發現殘骸

編譯徐薏茹／即時報導
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西部儲備號是最早航行於五大湖的全鋼貨船之一，這艘300呎的貨船被稱為「內陸獵犬」。(美聯社)
西部儲備號是最早航行於五大湖的全鋼貨船之一，這艘300呎的貨船被稱為「內陸獵犬」。(美聯社)

五大湖沉船歷史協會(Great Lakes Shipwreck Historical Society)8日在威斯康辛州曼尼特瓦(Manitowoc)一年一度的幽靈船節(Ghost Ships Festival)宣布，去年7月，該協會的探險家在密西根上半島附近發現1892年沉沒的「西部儲備號」(Western Reserve)。

西部儲備號是最早航行於五大湖的全鋼貨船之一，這艘300呎的貨船被稱為「內陸獵犬」，當時被認為是最安全的船之一，船主明奇(Peter Minch)對西部儲備號相當自豪，1892年8月他帶著妻兒登船，來趟夏季旅程。

8月30日當天，當西部儲備號進入蘇必略湖(Lake Superior)白魚灣(Whitefish Bay)時遇到強風，由於沒有載運貨物，船隻漂浮的相當高，風暴不斷侵襲，直到船體裂成兩半，船上27人遇難，包括明奇一家，舵手史都華(Harry W. Stewart)是唯一的生還者，他在救生艇翻覆後游了一哩後抵達岸邊。

將近132年來，西部儲備號一直靜靜躺在湖底，五大湖沉船歷史協會執行董事林恩(Bruce Lynn)表示：「有一些同時存在的故事使這件事變得重要。當時大部分的船還是木製的，這是一艘技術先進的船。明奇當時算是有名的家族。想像你擁有這艘新船，被認為是五大湖中最安全的船之一，是一艘擁有新技術的超級大船。這次發現是讓我們繼續使這段歷史活躍的另一個方式。」

自1700年以來，數千艘船隻葬身於五大湖湖底，其中最著名的也許是「埃德蒙德費茲傑羅號」(Edmund Fitzgerald)，這艘礦砂船於1975年11月遭遇風暴侵襲，船上人員全數罹難。

氣候學者霍普金斯(Ed Hopkins)表示五大湖的風暴季節始於11月，由於五大湖水域比海洋小，船隻更難以應對風暴，此時的五大湖可能比海洋更危險。

探險家在密西根上半島附近發現1892年沉沒的「西部儲備號」，這張由五大湖沉船歷史...
探險家在密西根上半島附近發現1892年沉沒的「西部儲備號」，這張由五大湖沉船歷史協會提供的圖像顯示了「西部儲備號」的一枚鐘。(美聯社)

威斯康辛州

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