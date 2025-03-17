「無現金化先鋒國」瑞典因這1原因做不到百分百

瑞典的無現金化程度高，但當局考量國安，還是鼓勵民眾要準備紙幣儲備。(路透)

7年前，位於北歐斯堪地那維亞半島上的瑞典 ，預測自己會進入無現金社會，時至今日，在銀行卡成最常見支付方式、其他手機支付服務也迅猛增長之際，電子金融業務卻被視為國家安全的潛在威脅。

2018年時，一位瑞典央行 副總裁預測，該國到2025年可能實現無現金化。此一預測幾乎正確：瑞典10次購物裡僅有一次使用現金。但在今日環境下，歐洲有戰爭開打、美國充滿不可預測性，加上對俄羅斯可能來襲的恐懼，沒有現金的生活反而構成國安隱憂。

去年11月，瑞典國防部向所有家庭發送了題為「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，建議民眾持有和定期使用現金，各種面額的紙幣至少都留存一周的需要用量。

央行的年度報告指出，「必須要有措施，來強化準備並降低排斥，以便出現危機或發生戰爭時，每個人也還能付帳。即使危機或戰爭時也如此」。雖然說，支付一直高度重視效率，但現在意識到安全和可及性「至少同等重要」。

官方調查報告去年底提議，立法要求公私機構必須接受現金。

另外，瑞典央行原在研究自行推出數位貨幣 「e-krona」，兩年前結束了該專案，改為監看數位貨幣的全球發展。

挪威的無現金計畫也在倒退嚕。它去年立法，規定不接受現金的零售商可能要面臨罰款或其他裁罰，瑞典也有意跟進，這是因為政府擔心「數位支付解決方案容易受到網路攻擊」， 建議民眾「 手頭準備一些現金」。

總之，瑞典和挪威的流通現金，若以占GDP的比率計算，是全球最低；現在為了維持緊急情況下仍有應變力，兩個無現金程度最高的社會仍然必須依賴現金，