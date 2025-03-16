動作喜劇「無痛先生」北美票房奪冠「米奇17號」第二名

傑克奎德在「無痛先生」擁有「感受不到痛覺」的能力。(圖／UIP提供)

好萊塢 明星傑克奎德等主演的「無痛先生」（Novocaine）首映奪得最新一期北美周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo3月16日的電影市場數據，31部影片北美周末票房（3月14日至16日）報收約5084萬美元，較前一周末減少約9%。連續三個統計周期表現低迷的北美周末票房不僅刷出2025年迄今最低數據，且首次沒有一部影片周末票房超過千萬美元。

以「無痛先生」領銜，「黑袋行動」（Black Bag）、「樂一通大戰外星人：粉紅末日」（The Day the Earth Blew Up：A Looney Tunes Movie）和「最後的晚餐」（The Last Supper）等3月14日亮相的4部新片衝入本輪北美周末票房十強。

驚悚動作喜劇片「無痛先生」首映周末票房約870萬美元，以微弱優勢拔得頭籌。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.0、MTC評分59、爛番茄新鮮度82%（130評），CinemaScore打分為B。有觀眾稱，該片有創意、很好笑，是一部值回票價的「爆米花」電影。

凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）主演的「黑袋行動」，以約750萬美元首映周末票房摘得本期榜單季軍。這部驚悚劇情片開畫反響頗佳，獲IMDb評分7.4、MTC評分85、爛番茄新鮮度97%（160評），CinemaScore打分為B。

華納兄弟動畫公司旗下「樂一通大戰外星人：粉紅末日」，以約317萬美元首映周末票房登上榜單第5位。這部冒險喜劇動畫片開畫反響為IMDb評分6.8、爛番茄新鮮度87%（68評），CinemaScore打分為B＋。

歷史劇情片「最後的晚餐」則以約283萬美元首映周末票房躋身榜單第6位，獲IMDb評分6.7，CinemaScore打分為A－。

在新片衝擊下，南韓導演奉俊昊執導的科幻冒險喜劇片「米奇17號」（Mickey 17）第二個上映周末票房環比減少60.5%，以約751萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。目前該片北美票房約3329萬美元，總票房約9049萬美元。