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披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法

TVBS新聞網／編輯 游舒婷 報導
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你有好奇過披薩盒內的「白色塑膠小桌」是什麼用途嗎？圖為示意圖。(取材自維基百科共享資源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pizza_Funghi_mit_Pizzahalter.JPG)
你有好奇過披薩盒內的「白色塑膠小桌」是什麼用途嗎？圖為示意圖。(取材自維基百科共享資源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pizza_Funghi_mit_Pizzahalter.JPG)

披薩是許多人最愛的外送美食之一，不過你有好奇過披薩盒內的「白色塑膠小桌」是什麼用途嗎？一名網友就拍影片分享白色小桌的真正用途，原來跟過去大家認為的固定用途不同，而是「避免在碰到其他披薩」的情況下拿起其他片披薩。

「鏡報」報導，多年來，網友們「白色塑膠小桌」的真正用途眾說紛紜，有人開玩笑說那是「芭比娃娃的餐桌」，也有人認為是用來「固定披薩」的。一名網友就在TikTok上發布了一段影片，自稱破解了這個謎題。

這名使用者名為「@sebweb67」的男子，在影片中示範了這個聰明的小技巧，影片的說明寫道：「你幾歲時才發現，披薩盒附贈的小東西，其實是用來避免你碰到其他片披薩的？」

@sebweb67

#fyp #foryoupage #pizza

♬ Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl) - The Pogues

從影片中可見，他從瑪格麗特披薩的中央取出那塊塑膠小桌，將它插入其中一片披薩的中間。接著，他一手拿著小椅，輕鬆地將旁邊的那片披薩拿起。用這種方式，不僅可以避免手指沾到油漬，也不會在過程中碰到其他人的食物。

看到這部影片的網友們直言，原來這就是「白色塑膠小桌」的真正用途。不過，也有人反駁，這不是最初的設計用途，真正用途是「用來防止蓋子碰到披薩配料」。

除了「白色塑膠小桌」的用途，也有一名網友分享了「披薩盒是方形而非圓形的原因」，原因是圓形盒子需要使用多塊紙板，而且難以堆疊。相比之下，方形盒子的成本更低，只需要一張紙板。

不是固定用？他曝披薩盒內「白色塑膠小桌」真正用途　網全驚呆

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