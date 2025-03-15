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對付關稅「核武級手段」？加拿大脫口秀演員：禁美使用Pornhub

編譯盧思綸／即時報導
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川普近期對盟友加拿大開徵關稅，又多次以「成為美國第51州」吃豆腐，引發加國抗美潮。一名觀光客13日戴川普面具，在白宮圍籬外掛加國國旗照相，以示支持加國。(美聯社)
川普近期對盟友加拿大開徵關稅，又多次以「成為美國第51州」吃豆腐，引發加國抗美潮。一名觀光客13日戴川普面具，在白宮圍籬外掛加國國旗照相，以示支持加國。(美聯社)

美國總統川普近期對盟友加拿大開徵關稅，並且多次以「歡迎成為美國第51州」吃豆腐，引發加拿大抗美潮。近日一名脫口秀演員發文笑稱加拿大在對美關稅戰上握有「核彈級武器」，直言「只要禁止美國使用Pornhub」就能拿下對美貿易戰。對此，有紐約網友嚇得說，如果真被「禁用」就要搬離美國。

紐約郵報報導，Pornhub是全球三大成人網站之一，僅次於龍頭XVideos，Pornhub母公司是位於加拿大蒙特婁的Aylo控股公司。

依據2024年Pornhub年終回顧，美國榮登拜訪網站最多次數的國家，每月超過300萬次訪問。

來自多倫多的脫口秀演員普奇斯基（Matthew Puzhitsky）告訴紐約郵報：「如果加拿大在美國禁用Pornhub，我們就贏得了貿易戰。」

之後真的有人發起連署，呼籲加拿大當局禁止美國地區使用Pornhub，作為對貿易戰「和平且有力」的回應。迄今為止尚未達到預期目標，僅有幾十人連署。

與此同時，不少紐約人對於可能被禁用Pornhub感到憂心，一名網友告訴紐約郵報：「如果他們剝奪我訪問Pornhub，我就要搬離美國。」

另外有美國人說「加拿大人不會這樣做...‥的吧？」，有人則喊話加拿大冷靜，稱貿易戰還在談判中，「讓我們不要倉促下決定，加拿大！」

加拿大 貿易戰 關稅

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