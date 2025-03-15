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「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光

世界新聞網／輯
小朋友（右）身著哪吒造型服飾在貴陽越界影城與「哪吒2」宣傳展板合影。（新華社）
小朋友（右）身著哪吒造型服飾在貴陽越界影城與「哪吒2」宣傳展板合影。（新華社）

中國電影「哪吒2」14日在日本上映，不過觀眾竟然全部都是在日本的中國人。極目新聞報導，許多日本網友在社交平台上表示「一票難求」。有日本華人觀眾稱：「5天內的票基本上已經被搶光了！」

「我提前花500日元註冊了會員，還是沒有搶到昨日池袋電影院的首場票。」網名為「芭比在東京」的小紅書博主李女說，隨後她花2000日元幸運地搶到了另一家新宿的電影院當晚7點50分的票。去看的時候發現電影院裡擠得水洩不通，因為主要是針對華人的限定上映，放的是中文原聲加中英文字幕版，所以前來觀影的基本上都是中國人。

李女說「感覺像是回到了國內的電影院。」她說，就連同行的日本朋友和電影院的日本工作人員都表示，真的是很難見到如此多人的壯觀場面。連上廁所都要排隊，她是等到放映中途，才出來上廁所不用等，還好她這次是「二刷」，否則就會錯過精采片段。

李女的老家在吉林，今年春節她已在老家看過一次「哪吒2」。3月14日觀影時，她還帶了日本朋友。因為沒有日文配音和字幕，影片中的許多梗日本朋友沒有看懂，但基本情節也能看懂，明白，特別是令人動容的親情故事。觀影結束後，日本朋友表示，等4月4日日文字幕版「哪吒2」上映後，他們還要再來看。

小紅書博主「sofia在日本」是第一次看「哪吒2」，她還是2019年在北京看過第一部，當時一句「我命由我不由天」讓她連刷了N遍。她超級喜歡敖丙，對溫柔的人沒有抵抗力，這次也是第二次在日本看中國電影，上一次還是「流浪地球2」。觀影結束後，她覺得蕩氣迴腸，意猶未盡。出來後還被電視台逮住採訪，「幸好提前一晚複習了「哪吒1」，因為感想超多，一時變成了話癆滔滔不絕，震驚了記者和攝像。」

日本 電影院 華人

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她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

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