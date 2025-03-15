日本感染性腸胃炎10年來同期新高 醫提醒「1日常習慣」須留意

近來日本感染性腸胃炎的患者激增，據說是過去10年來同期最多。（路透alamy）

近來日本 感染性腸胃炎的患者激增，據說是過去10年來同期最多。日本媒體報導，這類病毒的感染不僅來自食品，也有許多案例是環境感染引起。醫師提醒，把手機帶進廁所也要留意。

五良會診所白金高輪院的理事長五藤良將表示，感染性腸胃炎主要由病毒或細菌引起。冬季最常見的是諾羅病毒。諾羅病毒最初的感染源通常與牡蠣等貝類的加熱不充分有關。

由於患者的腹瀉物或嘔吐物中含有大量病毒，這些病毒會汙染周圍環境，進而傳染給健康的人。例如，廁所的門把手或沖水桿等地方，病毒可能殘留在這些表面上。健康的人用手接觸後，無意識碰觸口部，就可能因此感染。

事實上，透過環境感染的案例比食品感染更為常見。武藤指出，諾羅病毒能在門把手、地板、公廁等環境中存活2至3 天。因此，如果在廁所滑手機，手洗乾淨了，但手機上的病毒可能會再次沾染手部，進而透過食物進入口中，讓人無法察覺感染途徑。沖馬桶時病毒會擴散，建議蓋上馬桶蓋後再沖水。

防止環境中病毒附著在手上最有效預防措施是肥皂洗手。接觸可能帶有病毒的物品，如廁所門把手或沖水桿時，務必徹底清洗雙手。此外，定期消毒這些容易受到汙染的地方也非常重要。建議使用次氯酸消毒劑，因為諾羅病毒對酒精消毒無效。