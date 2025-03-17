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害你身體發炎 醫師點名會傷害大腦健康的飲料

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神經科醫師說，無糖汽水、果汁和酒對腦部健康不好。飲料示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)
神經科醫師說，無糖汽水、果汁和酒對腦部健康不好。飲料示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

飲料受到歡迎，無論天氣、季節隨時都能來一杯，Parade報導，紐約大學朗格健康中心的認知行為神經科醫師薩利納斯（Joel Salinas）說，大腦是需要消耗大量能量的器官，我們吃進的食物都會對大腦功能產生短期和長期的影響，有些飲料可能會導致「發炎、氧化壓力或大腦結構的持續變化」，以下是三種對大腦健康來說最糟的飲料。

1. 無糖汽水

紐約醫學院的神經科醫師艾帝安（Mill Etienne）說，許多研究都指出阿斯巴甜對大腦有害，一份刊登在《中風》期刊的2017年研究指出，加了人工甜味劑的碳酸飲料和罹患中風及失智症的風險較高有關，但加糖的飲料患病的風險並沒有明顯增加，不過這不代表含糖飲料對大腦好。

薩利納斯說，雖然該研究的因果關係並未被證實，但引發大家對人工甜味劑對腦部傷害的擔憂，可能的解釋之一是人工甜味劑會改變腸道細菌，因此影響腦部健康，也可能影響胰島素反應，因此影響認知功能。

2. 果汁

以液體型態攝取水果，會因為額外添加的糖危害大腦。2023年的一項研究發現，攝取最多糖分的老年人罹患失智症的可能性是攝取糖分最低同年齡人的兩倍。

薩利納斯說，該研究也特別強調了果汁中常見的果糖和蔗糖與較高的失智症風險之間的關聯，糖攝取過量可能會導致大腦老化和神經退化性疾病，可能是因為發炎、胰島素抗性和氧化壓力引起的。

3. 酒

愈來愈多的研究警告酒精對整體健康的影響，包括認知能力。2022 年《自然通訊》期刊對3萬6千多人進行的一項研究發現，即使每天喝一到兩杯酒也會降低大腦體積，尤其是在影響認知的區域。薩利納斯說，大腦結構上的變化顯示，只喝一點酒並不像大家所想的那樣無害。

加州的兒科醫師潔思敏（Jasmin Dao）說，想喝飲料時可以選擇含糖飲料的替代品，保護大腦健康，包括氣泡水、蔬菜汁、加了水果或蔬菜切片的水、椰子水、綠茶和康普茶。

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