想來場露營房車旅行 租車時可考慮這兩點

旅行房車的車款很多種，可以視需求選擇最適合自己的種類。房車示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

房車產業協會去年向1709位旅行者進行調查，發現有五成的美國人在未來一年想進行一次房車旅行，近年來擁有房車的人愈來愈多，但想進行房車旅行的人比有房車的人還多，因此租賃業者應運而生。今日美國報（USA Today）報導如何挑選房車、費用等相關資訊，提供給有興趣者參考。

房車有多種尺寸，從小型淚滴型拖車到大如公車的A級露營車，有意者需要考量兩個點，自己需要多少空間，以及自走式和拖車式哪種比較習慣。蒙大拿州的博茲曼房車冒險（Bozeman RV Adventures）負責人考辛斯（Asher Cousins）說，他總是建議較有駕駛經驗的客戶才選A級露營車，因為車體大，開起來較難，他建議新手先從中型的C級露營車嘗試，被稱為野營車（camper vans）的B級也可以。

旅行房車的價格視車種、地點、租用天數、附加服務如保險費用等因素而不同，房車租賃業者RVshare說他們一晚含稅的平均價格為150至200元。業者說租車 時還要考慮其他相關費用，如油錢和停車露營地的費用，考辛斯說大型房車需要在RV停車場租較大車位，會比小型車花更多錢。

租房車旅行還要注意還車後可能跑出來的費用，例如車損或交通違規費用，RVshare說超過的里程數或使用了發電機也可能衍伸費用。

租房車所費不貲，但當考量到可容納人數時，房車比飯店便宜，例如有些A級露營車可以睡到10個人，若住飯店可要訂好幾個房間。

報導指出，房車旅行也可能遇到問題，例如浴室沒有熱水，但業者多半都會快速應對，RVshare提供全年無休的道路救援服務、房車相關操作的熱線和行動技師，費用在租車前先付。