Trader Joe's鹽味焦糖丹麥捲回歸 老饕曝最佳吃法

Trader Joe's走加州風格，也是許多華人愛逛的賣場。(美聯社)

喬氏超市(Trader Joe's )粉絲們最近驚喜發現，他們最愛的「鹽味焦糖丹麥捲」(Salted Caramel Swirl Danish)又重新推出，顧客們已經表示迫不及待想買。

「parade.com」報導，這種乍看不起眼的丹麥捲，第一眼看來像沒塗糖霜的肉桂卷，但吃了會發現它內藏玄機。濃郁奶油味的千層派四周裹以甜甜的焦糖餡料，再加上一抹鹽，讓鹹鹹甜甜的口味調配完美。

「鹽味焦糖丹麥捲」重新推出，粉絲發現後就迅速貼上Instagram社媒平台。他表示自己要享用這道美食前，會用氣炸鍋調到華氏325度加熱上2分鐘。更令人驚喜的是每份價格只要3.99元，讓人想都不想便拿起來扔進購物車。

許多人也留言表示，「鹽味焦糖丹麥捲」正是他們的最愛，一直在等它重回架上。

Trader Joe's走加州風格，店內布置悠閒，不時輪換店內商品，很多老顧客一知道有限時銷售的美食就會趕緊下手為強，生怕一錯過又不知道要等多久。

幸好Trader Joe's經常把顧客最愛的商品依季節循環，當初瘋狂大賣的迷你托特包(tote bag)，還有椒鹽卷餅麵包布丁，現在都有風聲要回歸，無怪乎Trader Joe's總是話題十足。