她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

網友Claudia在TikTok分享搭飛機時輕鬆升等的妙招，引發網友討論。示意圖。圖為阿聯酋航空商務艙。(路透)

網友克勞蒂亞（Claudia）表示，她有一個搭飛機時升艙等的秘招，不是厚臉皮要求航空公司升等，也不是花錢升級，她這招屢試不爽，已經讓她和另一半在搭乘包括卡達、阿聯酋等航空公司的飛機時升等數十次，現在已經「回不去」坐經濟艙了。

每日快報（Daily Express）報導，搭飛機時座位舒適非常重要，頭等艙或商務艙是很多人的夢想，但昂貴的價錢讓人卻步。克勞蒂亞在TikTok 影片分享她和伴侶每次都能免費升等的秘訣，獲得廣大網友迴響，累積超過140萬次點閱。

克勞蒂亞說，免費升等的關鍵是擁有一張美國運通卡金卡，並消費累積點數。她說那張卡首次申請就能得到2萬至3萬點的紅利，要升商務艙只要4萬點，代表只要刷卡買經濟艙的票，就可以用累積的點數升等，而平常用這張卡買東西、訂旅行的旅宿、商務開銷，不管買什麼，消費就能累積點數，下次旅行時就可以免費升艙等了。

克勞蒂亞說，她和伴侶每次出國都用這個方法免費升艙等，已經免費搭商務艙超過10次，甚至還坐過阿聯酋航空的頭等艙，她目前免費升艙等坐的航空公司有新加坡、阿聯酋和卡達航空。

有網友質疑克勞蒂亞刻意消費累積點數來換升等，這樣不符合經濟效益，克勞蒂亞說她都是買日常必需用品，都是必要消費，從來沒有為了累積點數而刷卡。

克勞蒂亞說，她有時候在飛機上會看到有人和空服員吵著要升艙等，她覺得那樣很瘋狂，因為明明就有簡單輕鬆，也不用把自己搞得很尷尬的方法可以升等。

大批網友稱讚克勞蒂亞的方法很棒，有人說他也是使用可以累積點數的信用卡，他從日常消費中累積點數，換到免費的佛羅里達來回機票 ，如果不用可以累積點數的信用卡，損失可大了。