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擔心自己吃太鹹？ 胃腸科醫師說吃不夠鹽更危險

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加州的胃腸科醫師Saurabh Sethi建議，大多數人一天鹽的攝取量是一茶匙的海鹽。示意圖。（取材自pexels.com@RDNE Stock projec）
加州的胃腸科醫師Saurabh Sethi建議，大多數人一天鹽的攝取量是一茶匙的海鹽。示意圖。（取材自pexels.com@RDNE Stock projec）

加州的胃腸科醫師塞西（Saurabh Sethi）表示，若攝取的鹽分不夠，恐發生脫水、血液量明顯減少，導致血壓下降甚至會昏倒，是很可怕的情況，因此鹽分攝取不足遠比攝取過多更加危險。

每日郵報（Daily Mail）報導，42歲的塞西畢業於哈佛大學醫學院，他經常在自己的TikTok帳號上分享醫學或健康知識，擁有超過48萬追蹤者。

塞西在TikTok影片中說，鹽是幫助身體留住水分的電解質，若攝取量不夠，會發生嚴重的脫水，血液量大幅減少，導致血壓變低，還會非常想吃鹹的食物，肌肉變得無力，覺得暈眩、頭重腳輕，甚至昏倒。

塞西說，更重要的是，身體鹽分不夠會損害消化系統和肝臟健康，透過減少必需的營養素的吸收破壞腸道健康，所以很多人擔心吃太多鹽，其實吃不夠更危險；塞西建議，大多數的人一天鹽的攝取量是一茶匙的海鹽。

塞西在另一支影片提到，喝太多水也是危險的，會發生水中毒，過多的水積在腦部，這非常危險。

塞西說，這樣的情況發生在身體的電解質數量不夠的時候，例如一個人激烈運動後因為流很多汗所以流失很多鹽分，若在這時喝下大量的水會很危險，會發生低血鈉症（hyponatremia），這個情況下水會稀釋鈉等電解質，可能會進一步導致脫水。

@doctorsethimd

What Would Happen If You Stop Consuming Salt for 14 Days ⁉️🤯 Doctor Sethi #salt #medical

♬ original sound - Doctor Sethi ⚡️

TikTok 哈佛大學

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