誤認更年期到了 女性卵巢癌幾項徵狀容易被忽視

幾種卵巢癌常見徵狀，如果伴同特別徵狀出現，那麼應盡速就醫檢查。女性示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Michelle Leman）

女性卵巢癌很難在早期診斷出來，原因在其徵狀容易被誤以為是沒那麼嚴重的疾病。家醫科醫生愛莉克斯‧米西克(Alex Missick)提醒卵巢癌會有那些徵狀，早期診出的患者93%可以再活5年或更久，但中、晚期才診出能活那麼久的只有13%。

每日郵報報導，卵巢癌患者在早期診出者僅五分之一。米西克指出，女性可以留意幾種罕為人知的徵狀，避免到中、晚期才被診出。卵巢癌常見的徵狀包括：小腹發腫、髖骨疼痛不舒服、沒胃口容易吃飽、頻尿或緊急想上廁所。

但米西克指出有幾種更不尋常的卵巢癌徵狀，女性甚至不知道它們與該疾病有關。其一是做愛時疼痛，可能是癌細胞 在髖骨骨盤生長，兩大腿之間發腫、疼痛。

再來是極度疲勞又大號習慣改變，這些徵狀經常被誤以為是其他因素所致。

最後是背痛又月經失常，有人輕忽這兩種徵狀，以為是更年期、即將停經的關係，但其實是卵巢癌的徵兆。

米西克醫生指出，如果持續經歷到前述徵狀，又伴隨常見徵狀，那麼就該去看婦產科或家醫科。

雖說每個女性都可能罹患卵巢癌，但有幾種因素讓個別女性卵巢癌發作的危機增加。

其一是年紀。隨著年紀增長，卵巢癌發作機率就上升。再來是家族有卵巢癌歷史。BRCA1、BRCA2這兩種基因會讓女性罹患卵巢癌及乳癌 的機率各增40%、29%。

子宮內膜異位，月經期間劇烈疼痛、大出血，部分研究估計會讓得到卵巢癌的機率增加四倍。最後則是女性體重過重，也更容易罹患卵巢癌。

學者們呼籲有這些卵巢癌徵狀要盡快檢查，研究指出這些徵狀在確診之前三年就會出現。