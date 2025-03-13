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魚貝蝦不新鮮別買 專家分享挑選海鮮五大要訣

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富爾頓魚市海鮮品質總監Robert DiGregorio分享挑選新鮮海鮮的要訣。（取材自pexels.com@Engin Akyurt）
富爾頓魚市海鮮品質總監Robert DiGregorio分享挑選新鮮海鮮的要訣。（取材自pexels.com@Engin Akyurt）

在市場購買海鮮時，新鮮度是首要考量。Daily Meal報導，富爾頓魚市（Fulton Fish Market）海鮮品質總監羅伯特（Robert DiGregorio）分享消費者應該如何挑選魚類或貝類，確保口感與健康。

1. 別買一氧化碳處理過的魚肉

羅伯特說，消費者應該避免購買經過一氧化碳處理的魚類，這種業者慣用手法雖然不會傷害肉質，但會讓魚表面上看起來比實際更新鮮，掩蓋變質的跡象。他建議向店家確認海鮮是否經過處理，或選擇保證天然未處理的商家。

2. 選擇殼緊閉的貝類

羅伯特表示，別買外殼大開的貝類；應該選擇殼緊閉、而且周圍有冰塊包覆的牡蠣或生蠔等。因為健康的活貝類通常會緊閉著外殼，殼大開代表已死亡，食用上不安全。如果殼微微張開，可以輕敲外殼，觀察是否會自動閉合，若無反應最好別購買食用。

3. 別買散發氨水味或殼變色的蝦子

挑選蝦子時，氣味與外觀是關鍵因素。羅伯特表示，新鮮的蝦類應該散發出乾淨、略帶鹹味的海洋氣息，如果有氨水味代表蝦子已經不新鮮；另外，蝦殼如果變色或有暗色斑點，代表蝦肉可能開始變質或處理不當。建議挑選肉質緊實、半透明且氣味溫和新鮮的蝦子。

4. 選擇眼清鰓紅、肉質緊實的全魚

購買整條魚時，應該注意外觀與質感。羅伯特說，通常新鮮全魚眼睛清澈、魚鰓鮮紅、肉質緊實，眼睛混濁或凹陷表示魚放的時間比較久，若魚鰓看起來是棕色或黏糊糊的最好不要買。如果店家不讓顧客在購買前觸摸魚肉，至少要透過氣味分辨。新鮮的魚會散發新鮮、像海水的鹹味。

5. 挑選鮮紅濕潤的劍旗魚

劍旗魚是海鮮愛好者的熱門選項，但挑選新鮮的魚切片需要明察秋毫。羅伯特說，留意魚肉上的血合線（bloodline）是否為深紅色，魚皮周圍沒有任何綠色塊。高品質的劍旗魚肉質緊實、濕潤且略帶光澤。外觀乾燥、糊狀的魚肉可能不新鮮。最好向信譽良好的魚販購買當日現切的魚排，確保品質。

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