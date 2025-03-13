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伊朗彩虹島驚現「血雨」海水染成鮮紅 宛如聖經場景

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗南部荷姆茲島帶有特殊礦物質的泥土在強降雨沖刷下，將大地染成一片腥紅，沿岸海水也呈現鮮紅色。(取材自@hormoz_omid在IG的影音)
伊朗南部荷姆茲島帶有特殊礦物質的泥土在強降雨沖刷下，將大地染成一片腥紅，沿岸海水也呈現鮮紅色。(取材自@hormoz_omid在IG的影音)

伊朗南部荷姆茲島（Hormuz Island）日前驚現「血雨」奇景，島上帶有特殊礦物質的泥土在強降雨沖刷下，將大地染成一片腥紅，沿岸海水也呈現鮮紅色，影片上傳社群後吸引數百萬人觀看，網民讚嘆宛如「聖經場景」、直呼「這是上帝的力量」。

太陽報報導，荷姆茲島地處波斯灣湛藍海域，島上除了土黃色的溪流和迷人的鹽洞外，島上岩層更富含70多種礦物質，擁有「彩虹島（Rainbow Island）」的美譽。

日前一名當地人在IG分享荷姆茲島遭暴雨沖刷的影片，畫面中被雨水浸濕變成紅色的水流傾瀉而下，讓不少人驚呼「這是上帝的力量」、「多麼驚奇、令人嘆為觀止」，還有人說「願意為了一睹這個畫面，親自前往荷姆茲海峽」。

這個奇異的景象，其實是當地獨特地質與極端氣候交互作用的自然現象。

島上的「蓋拉克土壤」（gelack soil）氧化鐵含量高，每當強降雨沖刷地表，這些紅色的礦物質便會與泥水混合，形成閃閃發光的「血色洪流」，最後流入海洋，使海水如同被鮮血染紅。

蓋拉克土壤，或者紅赭石，是當地重要的出口產品，被廣泛應用於化妝品染色，同時也是可食用的食材。此外，紅赭石還可用於玻璃和陶瓷製造。

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