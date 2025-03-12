4血型女對另一半哪裡不滿？ 態度變敷衍她就炸毛

四血型女性對伴侶會產生哪些不滿情緒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Mikhail Nilov）

喜歡的對象不是手牽手甜蜜戀愛就好了，長久相處下來，漸漸會發現對方身上有大小缺點，該如何磨合是一大學問。日本媒體「占TV」解析四血型 女性，對伴侶經常產生哪些不滿情緒。

A型女

A型女對伴侶不滿之處，通常是愛情表達太少。A型女在一開始交往時，會盡力表現得像個完美女友，即使另一半有缺點，她們也會選擇忍耐。相對地，A型女不會主動說「我想見你」、「希望你能表達更多愛意」這類情感需求，因此男方的愛情表達往往會變得較為冷淡，久而久之，A型女的寂寞感會轉變為不安，進而演變成更多的不滿。

B型女

B型女個性直率，會馬上表達自己的想法，因此對伴侶的不滿不會積壓太多。不過，對於性生活方面，B型女可能比較挑剔。即便是大剌剌的B型女，也會對性生活的不滿感到猶豫，不容易開口和伴侶談論這方面的問題，這些情緒長期悶在心裡，可能埋下情感破裂的負面因子。

O型女

O型女對伴侶的不滿通常來自於「濾鏡破碎」，最初以為對方完美無缺，但隨著相處時間一長，伴侶的缺點就逐漸暴露出來。熱情的O型女一旦遇到天菜男，會主動追求並成功交往。然而，現實中不可能有100分的男人，過於理想化的期待讓她們難以忍受對方個性上的缺陷，最終會失望「這不是我所期待的那個人」，而產生不滿。

AB型女

AB型女對事物標準較高，最討厭別人隨便應付她。戀愛初期，男方通常會為了取悅AB型女友而提出各種新奇約會點子，但關係穩定後男方會逐漸感到麻煩，並變得敷衍。對於這種偷懶的伴侶，AB型女的不滿會逐漸加劇，甚至用諷刺的語氣酸爆對方。