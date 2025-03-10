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川普就職坐他後方的5位超級富豪 財富已蒸發2090億美元

編譯黃淑玲／綜合外電
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美國總統川普1月20日宣誓就職。 (美聯社)
美國總統川普1月20日宣誓就職。 (美聯社)

美國總統川普1月20日宣誓就職時，他的身邊站著一群世界上最富有的人。那天到場的特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯和臉書母公司Meta執行長查克柏格等億萬富豪，當時他們的個人財富達到頂峰，股市為他們帶來了巨額收益。

七周後，情況迥然不同。川普第二個任期開始後，當時在國會大廈圓形大廳坐在他後方的許多億萬富豪，財富驚人地縮水。根據彭博億萬富翁指數，其中五人的財富，合計已蒸發高達2090億美元。

在川普當選後到就職前的這段時間，全球最富有的人迎來了財富成長的好時機，期間標普500指數屢創歷史新高。投資人湧入股票和加密貨幣市場，押注川普的政策將有利於商業。

例如，在大選結束後的幾周裡，馬斯克的特斯拉股價上漲98%，創下紀錄新高。在川普就職日的前一周，路易威登（LVMH）執行長阿諾特的LVMH股價上漲7%，這令這位法國大亨身家暴漲120億美元。查克柏格的Meta股價也在川普新任期開始前上漲了9%，並在川普就職後的前四周又上漲了20%。

彭博報導，但是現在有關川普第二個任期將推動市場收益將繼續走高的希望，已經落空。自他上任以來，標普500指數已下跌6.4%，而且周一（10日）更是重挫2.7%。期間川普政府大量解僱政府人員，來來去去的關稅措施攪亂股市。

美股下跌，川普就職時在他後方的富豪們旗下的上市公司首當其衝。這些公司的市值較川普就職前最後一個交易日（1月17日）的市值，總計蒸發了1.39兆美元。

其中馬斯克的個人財富淨值自那以來縮水1,480億美元，貝佐斯個人財富下跌290億美元，Google共同創辦人布林財富流失220億美元，查克柏格和阿諾特財富分別蒸發50億美元。這五位富豪的財富，總計縮水了2,090億美元。

川普 馬斯克 查克柏格

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