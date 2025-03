「米奇17號」打敗「美國隊長4」北美票房奪冠

羅伯派汀森在「米奇17號」飾演宇宙探索計畫的消耗工「米奇」。(圖/華納兄弟提供)

科幻冒險喜劇片「米奇17號」(Mickey 17)首映連奪北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo3月9日的電影市場數據,34部影片北美周末票房(3月7日至9日)報收約5510萬美元,較前一周末略有回升,仍處2025年迄今北美周末票房低谷。

「米奇17號」3月7日公映,以約1910萬美元首映周末票房登上最新一期北美周末票房榜首,成為該統計周期唯一票房超過千萬美元的影片。該片由南韓 導演奉俊昊自編自導,目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.2、MTC評分73、爛番茄新鮮度78%(219評),CinemaScore打分為B。

隨著放映影院繼續減少,今年北美周末票房首個三連冠得主、漫威 超級英雄電影「美國隊長4」(Captain America:Brave New World),此番以約850萬美元周末票房退居榜單次席。自2月14日亮相至今,這部科幻冒險動作片北美票房約1.77億美元,全球票房約3.71億美元。

第97屆奧斯卡獎 最大贏家「艾諾拉」(Anora)則隨著放映影院從三位數增至四位數,周末票房環比大漲595.3%,以約186萬美元從上期榜單第22名躍升本輪排名第7位,成為此輪北美周末票房十強唯一排名回升的影片。這部愛情喜劇片近日橫掃奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳剪輯和最佳原創劇本等5個獎項。

此外,「逾矩之人」(暫譯,Rule Breakers)、「動物園之夜」(Night of the Zoopocalypse)和「失落之地」(In the Lost Lands)等新片,亦在本輪北美周末票房排名中位處上游。

劇情片「逾矩之人」以約159萬美元首映周末票房居榜單第9位,獲IMDb評分7.7、爛番茄新鮮度79%(24評),CinemaScore打分為A。

冒險喜劇動畫片「動物園之夜」以約106萬美元首映周末票房列第10位,開畫反響為IMDb評分6.2、爛番茄新鮮度100%(19評)。