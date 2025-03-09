「米奇17號」打敗「美國隊長4」北美票房奪冠

羅伯派汀森在「米奇17號」飾演宇宙探索計畫的消耗工「米奇」。（圖／華納兄弟提供）

科幻冒險喜劇片「米奇17號」（Mickey 17）首映連奪北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo3月9日的電影市場數據，34部影片北美周末票房（3月7日至9日）報收約5510萬美元，較前一周末略有回升，仍處2025年迄今北美周末票房低谷。

「米奇17號」3月7日公映，以約1910萬美元首映周末票房登上最新一期北美周末票房榜首，成為該統計周期唯一票房超過千萬美元的影片。該片由南韓 導演奉俊昊自編自導，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.2、MTC評分73、爛番茄新鮮度78%（219評），CinemaScore打分為B。

隨著放映影院繼續減少，今年北美周末票房首個三連冠得主、漫威 超級英雄電影「美國隊長4」（Captain America：Brave New World），此番以約850萬美元周末票房退居榜單次席。自2月14日亮相至今，這部科幻冒險動作片北美票房約1.77億美元，全球票房約3.71億美元。

第97屆奧斯卡獎 最大贏家「艾諾拉」（Anora）則隨著放映影院從三位數增至四位數，周末票房環比大漲595.3%，以約186萬美元從上期榜單第22名躍升本輪排名第7位，成為此輪北美周末票房十強唯一排名回升的影片。這部愛情喜劇片近日橫掃奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳剪輯和最佳原創劇本等5個獎項。

此外，「逾矩之人」（暫譯，Rule Breakers）、「動物園之夜」（Night of the Zoopocalypse）和「失落之地」（In the Lost Lands）等新片，亦在本輪北美周末票房排名中位處上游。

劇情片「逾矩之人」以約159萬美元首映周末票房居榜單第9位，獲IMDb評分7.7、爛番茄新鮮度79%（24評），CinemaScore打分為A。

冒險喜劇動畫片「動物園之夜」以約106萬美元首映周末票房列第10位，開畫反響為IMDb評分6.2、爛番茄新鮮度100%（19評）。