退休人士住家該自有還是用租的？ 5X5X5公式幫你釐清需求

退休一族自有還是租住房屋較好？要不要改變？有5X5X5公式可供參考。(美聯社)

住居成本日益升高的今日，退休 人士對房屋是該自有還是用租的？專家提出自有住屋5好處、租屋5好處、該租還是該自有5變數，這道5X5X5公式，供大家自行斟酌。

「moneywise.com」網站報導，對退休族來說，如果你覺得家像堅固城堡，希望退休時能在財務、住處都有安定感，那麼自有房屋有五點好處：

‧房屋有資產淨值。每一次繳付房貸，意味你愈來愈接近擁有自宅，不用再付款。

‧可預測。你的房貸是固定利率的，那麼很多年付款都維持穩定，而且不用擔心房東叫你搬家。

‧繳稅有利。房貸裡的利息乃至房地產 稅，報稅時可以抵到一定額度。

‧房屋可以符合習慣。要改變、裝潢自家住屋，不必房東允許。

‧房屋升值。目前房屋普遍升值，自有房屋可以提升淨值。

至於租屋也有五種好處：

‧極有彈性。你可以通知房東之後，愛搬哪裡就搬哪裡，不必先賣屋。

‧減少前置成本。你只要付租金及押金，就可以搬進租住處，省下大筆的首付款。

‧不必擔心修繕。東西壞了，房東有責任要修，你不必存錢準備房屋修繕。

‧開銷可以預期。只要在租屋合約期間，住居成本包括水電費都固定，即便電費上漲也一樣。

‧少操很多心。住在出租公寓裡，不必自己鏟雪、剪草坪等雜事。

至於要自有還是改為租屋，可以評估以下五變數：

‧財務穩定嗎？可以考量目前及未來社會安全金、退休後收入，長期下來自有還是租屋較划算。

‧生活的偏好？考量生活品質，還有你認為重要的事。或許你最大考量是住在家人附近；又或許你喜歡就近住醫院或休閒地點。

‧目前及未來財務健全？你得自行維修你家嗎？有沒有就地養老的選項？

‧遺產規畫？你想把房子以資產方式，留給你最愛的人嗎？

‧市場狀況？目前買房時機好嗎？你對接下來十年房地產變動，有沒有想法？