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床單一至兩周就要換洗 業者說更換太頻繁其實沒好處

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專家建議每一至兩周洗一次床單和枕頭套。床單示意圖。（取材自pexels.com@ Pixabay）
專家建議每一至兩周洗一次床單和枕頭套。床單示意圖。（取材自pexels.com@ Pixabay）

床是幾乎每個人每天都會用到的家具，但多久洗一次床單每個人的答案都不同，到底床單該多久清洗一次，專家建議通常一至兩周換洗一次，若太久沒更換恐引發皮膚過敏，清洗時最好使用溫水或熱水，殺菌更徹底。

Parade Home&Garden報導，漢高（Henkel）公司的專業去汙專家及資深經理溫蒂（Wendy Saladyga）說，多久換一次床單取決於個人體質、睡在床上的有誰和床單材質，通常會建議一周換洗一次床單和枕頭套，但若不易出汗或不是每晚睡在床上，則可以延長到兩周換洗一次。

溫蒂說，羽絨被套和棉被就不需要像床單一樣需要頻繁換洗，因為它們接觸人體的方式不同，但最上層的毯子就需要每二到四周清洗一次；除非容易流汗或弄髒，否則羽絨被套不需常清洗，羽絨被大約二至四個月清洗一次即可。

洗床單是件麻煩事，很容易讓人想拖到明天再做，溫蒂說，很多人太久才洗一次床單，約三成的客人三周甚至更久才換洗，太久才換洗床單、枕頭套和睡衣會累積灰塵及過敏原，讓皮膚過敏。定期更換床單可以防止塵蟎、寵物皮屑、灰塵和其他潛在過敏原累積，有氣喘或過敏的人會發現定期更換床單讓他們睡得更好。

溫蒂說，過於頻繁更換床單沒有壞處，特別是若容易出汗者，不過若沒有明顯可見的髒汙或打翻東西，一周換床單超過一次其實沒有好處，甚至可能浪費水和時間清洗。

溫蒂建議，洗床單最好使用溫水或熱水，才能更徹底洗淨上面的細菌和病菌，若使用烘乾機而非曬乾，可以在烘乾時丟入幾顆網球，床單才不會在機器內滾成一坨而沒有乾透。

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