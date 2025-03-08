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12星座誰愈禁忌愈興奮？處女座遠離是非、他聽到「不行」就想挑戰

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12星座對禁忌事物的感興趣程度。示意圖。（取材自pexels.com@Moy Caro | Photographer）
12星座對禁忌事物的感興趣程度。示意圖。（取材自pexels.com@Moy Caro | Photographer）

「禁止進入」、「請勿觸碰」這類被警示不要做的事，是不是反而更會激起人們的好奇心呢？有人會無視警告去探索，有人則因為害怕而退縮放棄，日本媒體「占TV」就分析12星座對禁忌事物的感興趣程度。

第12名：處女座

處女座是最守規矩的星座，若認為某事危險或不對，他們會選擇遠離，除非真的有必要，否則不會輕易犯禁忌。

第11名：金牛座

金牛座通常想過得輕鬆愜意，不會去追尋禁忌，避免捲入麻煩。

第10名：摩羯座

摩羯座不會冒險犯忌，因為他不想浪費時間。

第9名：獅子座

獅子座在自己沒踩雷的情況下，對禁忌的態度比較漠不關心。

第8名：雙魚座

雙魚座可能會因為大部分人都這麼做，便跟著湊熱鬧，是不是禁忌似乎也不是那麼重要。

第7名：天秤座

天秤座會對禁忌有所關注，但通常不會自己去觸犯禁忌。

第6名：雙子座

雙子座容易被禁忌吸引，收集各種八卦資訊，但基本上他們會視為別人家的事。

第5名：天蠍座

天蠍座通常會親身體驗禁忌的情境，不過他們表面上會保持冷靜，淡定面對。

第4名：射手座

如果是自身關注事物的禁忌會讓射手座難以忽視，但對於不感興趣的領域，他們就會視而不見。

第3名：巨蟹座

巨蟹座是好奇心旺盛的人，一聽到「不行」立刻就會問為什麼？他們對禁忌充滿好奇，想知道其中的原因。「上鎖的房間裡到底有什麼？」他們想打開潘朵拉的盒子，雖然不一定會真的踏出一步，「想去又怕受傷害」，對他們來說，禁忌帶有難以抗拒的誘惑力。

第2名：水瓶座

水瓶座會對那些看似神秘禁忌感到好奇，看到警告時想知道具體是有多危險，進一步了解背景。他們不會刻意去冒險，但會上網搜尋資料，通盤了解整件事的真相。如果發現其實並沒那麼危險，水瓶座就會心安理得地行動。

第1名：牡羊座

「太危險了，不要做」、「一定做不到，別試了」這類話對牡羊座來說，無疑是激將法。他們心裡會覺得，「信你才有鬼！沒事，我去試試！」相反地，若聽到「明明標示為危險，但根本沒什麼」，牡羊座會暗自揣測「果然是小屁孩，居然會去試這種事？」總之，牡羊座的正義感讓他們不自覺地對禁忌興起挑戰的衝動。

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