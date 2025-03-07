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根據溫度機智分類分層食物 冰箱效能佳又省電

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日本家電製造商以冰箱特性來分析冷藏食物的正確方式。冰箱示意圖。（取材自pexels.com@Kevin Malik）
日本家電製造商以冰箱特性來分析冷藏食物的正確方式。冰箱示意圖。（取材自pexels.com@Kevin Malik）

冰箱開開關關，食物如何收納和存放，都會影響到食物新鮮度和冰箱效能。日本媒體「grapee」報導，有些人很重視食材的拿取便利性，習慣全放在伸手所及之處，有些人善用收納盒排得整整齊齊，每個角落都不放過，有家電製造商便以冰箱特性來分析冷藏食物的正確方式。

日本家電業者日立公司根據冰箱特性，分享了幾種冰箱儲物技巧，讓大家機智整理冰箱，整齊擺放食物，同時有效讓整個冷藏庫降溫、節電。

1. 留出足夠空隙

首先，最重要的就是「留出空隙來儲物」。

當食物之間有足夠的空間時，冰箱空調才能順暢循環，並均勻地降溫。如果覺得冰箱溫度不夠低，先檢查一下食物是否擠得太滿了。

2. 根據溫度來儲物

另外，還需要考慮「哪些食物放在冰箱的哪一層」。

冰箱的上層，應該儲存那些比其他生鮮食物更能耐受溫度變化、稍微高一點溫度也不會影響品質的物品，比如瓶裝水或罐裝飲料。此外，因為上層通常冷卻不夠徹底，且手比較難搆到深處，建議放一些保存期較長且容易一眼看出的食物。

冰箱的中層，是最容易一眼看到並取用的地方，應該放需要盡快消耗或經常使用的食材，比如雞蛋或做好的便當組合等等。

冰箱的下層，因為冷氣容易積聚，是庫內溫度最低的地方，適合放置對溫度變化敏感、容易變質的食物，例如豆腐或新鮮蔬菜。

冰箱門的收納格可以放置常用的調味料或飲料，隨手取用也很方便。

冰箱內另一個經常被忽略的地方是「冷氣出口前方」，如果將食物放在冷氣出口前，冷氣可能會把水分多的食物結凍。再者，出口前的食物也會妨礙冷氣的循環，因此最好保持冷氣出口前淨空。

3. 氣味強烈的食物密封保存

如果食物本身有強烈氣味，建議包上保鮮膜再放進冰箱，可以防止氣味傳播到其他食物，或將食物存放在保鮮袋、密封容器中也是個不錯的選擇。

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