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事出必有因 離婚律師點名三種職業最容易婚外情

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亞利桑納州專打離婚官司的律師Kate Simonds從執業15年的經驗歸納出最容易出軌的職業。配偶出軌示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach）
亞利桑納州專打離婚官司的律師Kate Simonds從執業15年的經驗歸納出最容易出軌的職業。配偶出軌示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach）

亞利桑納州專打離婚官司的律師西蒙茲（Kate Simonds）有超過十年的經驗，她說她綜合執業這幾年的所見所聞，歸納出她認為最容易和最不容易出軌伴侶的職業，最容易偷吃的職業前三名均為公職，有警察、消防員和軍職，原因則是因常不在家，以及有些女性容易對他們的制服著迷。

紐約郵報（New York Post）報導，39歲的西蒙茲在鳳凰城已經執業15年，她說不忠於配偶是婚姻中最糟糕的事，人們通常不是因為偷吃離婚，而是偷吃帶來的種種問題而分開，她所歸納出的這些觀點都是來自她對客戶的觀察。

西蒙茲說，警察、消防員和軍職是最容易出軌的職業，因為他們較自負，工作時有很多時間要與人相處，且他們時常不在家，有些女性會對他們的制服著迷；這三者中她認為警消偷吃的機率更大，「大家都知道警察局內發生的事」。

西蒙茲說，最不容易背叛配偶的職業有農民、會計師和藥劑師，她說會計師通常比較含蓄內斂，農民因為辛勤工作所以很忠誠，他們也值得信任並以家庭為主，至於藥劑師她說「沒有人會想和藥劑師離婚」，她說就她所知，還沒有聽過有人和農民及藥劑師離婚。

西蒙茲說，婚姻內出現背叛，偷吃的人比被背叛的人要背負的責任較多，她也分享配偶偷吃的徵兆，包括兩人交談或溝通次數變少，對方似乎封閉自己，以及開始獨自讓自己變得更好，沒有找配偶一起，「出軌通常都是源自不快樂」，她認為偷吃的那方因為有些不滿，想尋求改變，但又不想和配偶一起改變現況。

西蒙茲認為最容易出軌的三個職業：

1. 警察
2. 消防員
3. 軍職

西蒙茲認為最不容易出軌的三個職業：

1. 農民
2. 會計師
3. 藥劑師

西蒙茲認為配偶出軌的三個徵兆：

1. 獨自提升自己
2. 交談溝通次數變少
3. 有秘密

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