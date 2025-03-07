誰贏得2020總統大選？川普用人唯「忠」 面試有必考題

川普用人首重忠誠。求職者面試時會被問「誰贏得2020年總統大選」之類無涉專業的題目。（路透）

知情人士透露，白宮對求職者有一套特別的面試方法，以確保所用之人對川普 和他的施政理念足夠忠誠。

潛在人選會被問下列問題：是否願意為大規模驅逐移民的行動擔任發言人；最喜歡川普的哪項行政命令；不同意川 普的哪項政策；以及，誰贏得2020年總統大選？

川普支持者在2021年1月6日衝進美國國會大廈，試圖推翻國會對拜登 的勝選認證，這起暴力事件造成至少至少七人死亡、150名警察受傷，川普1月上任後赦免數百名涉嫌襲擊者，稱該事件為和平抗議。求職者必須回答對此事的看法。

有些人應聘專業要求較謹的高階職位，上述提問與未來可能承擔的職責相去甚遠，讓他們感覺很突兀。

目前的未補職缺還有內閣裡專注於特定政策領域的助理部長和副部長，以及一些與高階官員日常工作聯繫緊密的行政人員。這屆政府對求職者遵循黨派路線的要求，程度高於常規。

審查由常年參與共和黨 政治活動、目前是總統人事辦公室主任的戈爾（Sergio Gor）主導。這人曾為肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）工作，在川普第一個總統任期結束後，經常與他來往，有很好的交情。

最近有人看到戈爾與川普幕僚長威爾斯（Susie Wiles），以及幾位其他總統助理，在棕櫚灘共進晚餐。戈爾還曾陪同川普長子一起前往格陵蘭。而川普擔任甘迺迪中心的主席之後，戈爾被任命為董事。

政治任命的職缺共有4000個，戈爾想找全身心都支持川普的人。除上任的1300多名行政人員外，截至4日當天，有200多人的名字送進參議院審核，逾2000份聘雇意向書發給了潛在員工，其中1600人已開始或已完成入職流程，速度之快史無前例。

根據盟友和前幕僚，忠誠是最重要條件。

候選者必須經過背景調查，包括政治捐款和網路活動。還要看他們的社群媒體貼文、專欄文章、演講和公開評論，是否批判過川普，或在關稅、俄烏戰爭與其他問題上，與川普持有不同觀點。

尋找忠心耿耿的下屬是川普讓共和黨屈服於其意志的又一例證。羅穆尼派系或布希時期的顧問再也無法輕鬆在川普政府輕鬆找到工作。

川普曾抱怨，在第一任期內被自己任命的國防部和司法部高官刁難，不是不按他的意願行事，就是允許他被調查。他在2020年第一任期快結束時也曾推動過類似的忠誠度測試。總統人事辦公室當時花了數周時間面試求職者，問他們對川普政策的支持度，以及對中美關係的看法，據傳是在找第二任期的班底，但他後來敗選了。