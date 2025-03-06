我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華女痛失兩至親 夫猝死、女兒罕見癌症離世

聯邦員工重返辦公室亂象叢生 無桌無電無Wi-Fi

美加關稅戰 為何Lululemon、Canada Goose境遇不同？

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣受市場歡迎的加拿大運動衣品牌Lululemon，因為工廠分散在境外各國，如果開徵關稅，受到衝擊反而有限。（路透）
廣受市場歡迎的加拿大運動衣品牌Lululemon，因為工廠分散在境外各國，如果開徵關稅，受到衝擊反而有限。（路透）

同樣都是加拿大服裝品牌，為何「露露樂檬」(Lululemon Athletica)未受美加關稅戰影響，「加拿大鵝」(Canada Goose)卻將受到衝擊？華爾街日報(WSJ)6日分析，企業總部位於溫哥華的「露露樂檬」，近90%運動服飾是在越南、柬埔寨、斯里蘭卡、印尼、孟加拉製造，這些國家目前都不在川普總統開徵關稅的國家之列，總部在多倫多的「加拿大鵝」則有70%產品在加拿大製造。

川普政府6日宣布，符合北美自由貿易協定的加拿大、墨西哥商品，25%關稅將暫緩到4月2日才實施。

Lululemon產地分散多國未影響 Canada Goose 70%在加製造受衝擊

「加拿大鵝」幾乎所有的羽絨外套都在加拿大生產，品牌在加拿大境內有7座工廠，分布於安大略省(Ontario)、曼尼托巴省(Manitoba)、魁北克省(Quebec)，雇用員工大約是加拿大全國裁縫業勞工總數的五分之一。

「加拿大鵝」發言人說，品牌非常重視裁縫團隊的專業經驗與做工好壞，並沒有計畫要把生產線移出加拿大。

加拿大知名羽絨衣品牌Canada Goose，因為七成都在加國生產，一旦開徵關稅...
加拿大知名羽絨衣品牌Canada Goose，因為七成都在加國生產，一旦開徵關稅，立刻受到影響。（路透）

川普政府的關稅政策反覆，對「加拿大鵝」股票造成影響，股價與今年1月底相比，跌幅超過17%。

華爾街日報報導，「露露樂檬」與「加拿大鵝」境遇不同，凸顯了美加關稅對消費者造成的實際影響，並不是企業品牌位於何處，而是商品是在哪裡製造。

「加拿大鵝」前身是創立於1957年、名叫「大都會運動服裝」(Metro Sportswear)的多倫多公司。創辦人的女婿雷斯(David Reiss)發明了一款既能提高羽絨外套品質，又能加快填充羽絨流程的機器，為大規模生產奠定基礎。雷斯將公司改名為「雪鵝」(Snow Goose)，後來又發展成為「加拿大鵝」。雷斯的兒子丹尼‧雷斯(Dani Reiss)目前是「加拿大鵝」執行長，管理家族企業品牌時承諾，經典羽絨外套一定會在加拿大本地製造。

「加拿大鵝」成為奢侈品牌款式名稱Expedition的「加拿大鵝」男用外套目前售價1675元。

加拿大鵝 關稅 川普 Lululemon

上一則

戳破豪奢表象 10個徵兆代表某人看似有錢但早已破產

延伸閱讀

美股重挫暫緩加、墨高關稅？ 川普：與市場表現無關

美股重挫暫緩加、墨高關稅？ 川普：與市場表現無關
美關稅戰左搖右擺 川普準備面對市場波動

美關稅戰左搖右擺 川普準備面對市場波動
關稅戰恐推升物價 美國暫緩對加、墨部分商品課稅

關稅戰恐推升物價 美國暫緩對加、墨部分商品課稅
美加元首通話 川普酸杜魯多：想藉矛盾繼續當總理

美加元首通話 川普酸杜魯多：想藉矛盾繼續當總理

熱門新聞

12星座誰天生具有幸福體質。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福

2025-02-27 22:40
四生肖晚年生活幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

2025-02-28 22:40
四生肖春天迎來好運。示意圖，非新聞當事者。(路透)

蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助

2025-03-04 22:40
「掌心」。(取材自劇照)

網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠

2025-02-27 20:05
美國開徵高關稅後，好市多與加墨兩國進口相關的商品即將漲價。好市多示意圖。(路透)

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

2025-02-27 19:05
天氣轉暖，大地春雷，「驚蟄」即上天以打雷方式驚醒蟄居動物的冬眠。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

5日入驚蟄 4生肖注意血光之災

2025-03-03 23:08

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
求償伊頓野火災損 洛縣告愛迪生電力公司

求償伊頓野火災損 洛縣告愛迪生電力公司