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做個手指小測試 30歲女子驚覺自己中重度聽力損失

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澳洲的Sarah McCreanor在TikTok分享自己意外發現中重度聽力損失的經歷，呼籲大眾重視聽力保健。(翻攝 Sarah McCreanor TikTok @smacmccreanor )
澳洲的Sarah McCreanor在TikTok分享自己意外發現中重度聽力損失的經歷，呼籲大眾重視聽力保健。(翻攝 Sarah McCreanor TikTok @smacmccreanor )

很多人可能認為上年紀才需要擔心聽力損失，其實不妥善保養會導致耳朵提早退化。每日快報（Daily Express）報導，30歲的澳洲藝術家莎拉（Sarah McCreanor）在TikTok影片分享自己透過搓手指檢測，意外發現自己有中重度聽力損失的問題。

莎拉在影片中說，自己原本在跟朋友討論耳朵堵塞的話題，接著彼此決定以耳邊搓揉拇指與食指的「搓手指測試」檢查耳朵狀況。莎拉發現自己完全聽不見手指摩擦的聲音，促使她隔天馬上安排進一步檢查，結果被診斷出患有中度至重度聽力喪失，聽力程度相當於60至70歲的人，聽力師建議她配戴助聽器。

莎拉表示，先前她一直抱有成見，認為20多歲不可能發生聽力損失。但她在確診前，就常在工作上聽錯訊息而陷入尷尬；在日常聊天中，她常常要猜測對方說了什麼，這讓她非常沮喪。莎拉藉由3月3日世界聽力日，呼籲大眾應該更關注聽力保健。

@smacmccreanor

May is #betterhearingmonth ! I wanna encourage you to think about your own bearing and have it checked!! Thanks to @Eargo for helping me on my #hearingloss journey :)

♬ original sound - Smac

除了自然老化以外，耳垢堵塞、耳道感染、長期暴露在噪音環境下、聽音樂時調很大聲、耳膜破洞都是造成聽力損失的原因。如果發現自己常常聽不清楚或聽錯對話、需要將電視音量調到很大聲才聽得到，建議諮詢專業安排檢查。

若遇到突發性單耳或雙耳失聰，或聽力在過去數天至數周內快速下降，可能伴隨耳朵痛或流出分泌物，建議立即就醫，及早治療。

澳洲 TikTok

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