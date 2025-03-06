鬧鬼了？沒人住的老家兩個月水費近萬元 三種預防漏財方法

麥克洛爾老家已沒人住，水費卻高得叫人震驚。用水示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Steve Johnson）

佛州 聖彼得市(St. Petersburg)93歲老婦人2024年5月、8月兩次透過銀行帳戶自動扣繳水費時，被通知餘額不足，兩次水費合計竟接近1萬元，聘請專家查漏又查不到。市方雖堅持水費沒算錯，但也在檢討出異狀的情形，專家提出三點預防這種狀況的方法。

「moneywise.com」報導，老婦人的女兒諾琳‧麥克洛爾(Noreen McClure)表示，她母親近年已住到老人安養之家，先前住的自宅早就無人居住。多年來水費一直是銀行帳戶自動扣繳，結果先是在去年5月，水費突然飆升到超過4000元，接下來在去年8月又來一次，兩次的總額將近1萬元，以至於銀行通知老人家餘額不足無法代繳。

諾琳表示真是不可思議，便申請市方再次查核，結果市方表示水表、電腦統計不會有錯。幸好麥克洛爾家不是個案，還有其他市民出面表示，他們也碰到相同的怪事。

第一次對水費懷疑時，麥克洛爾家自費聘請專家查驗是否有漏水。專家波諾(Gary Bonar)查了不止一次，而是兩次。他說自己也無法解釋麥克洛爾家怎麼會突然大量用水，但接著又停了；假如他家鄰居有幾個游泳池之類，而要注水，這就有可能，但是沒有。

麥克洛爾家4月被索費的用水量，足以裝滿六個游泳池。請專家查一次要花300元，麥克洛爾家提出上訴，表示老家已沒人住，家中有定期檢查，沒想到還在訴訟期間，8月水費索費更叫人震驚。不過法院駁回上訴。

市方本來堅持按表收費不會有錯，但議員在市議會要求市政府深入檢討，是否有出錯的可能。目前市方暫時取消停水、不追滯納金，也在調查受影響的市民數目，直到原因水落石出。

美國廣播公司地方台「ABC Action News」指出，有三種做法可以預防自己出現水費飆高到大吃一驚的的程度。

一是不要自動扣繳，每個月檢查水費，注意有沒異常使用。很多自來水公司都提供每日用量報告，協助用戶找出錯誤。用戶應比對水費上水表的讀數，與自己真正用水量，確保兩相吻合。

再來是請自來水公司設定異常通知。有些水公司能讓用戶設定異常用水警報，協助留意自己的房地產 有沒突然用水異常，在水費飆高之前就先查知。假如你的水公司提供APP，可以考慮下載，APP可以讓你簡單發現出錯。

第三是申請智慧水表。有些城市正在用智慧水表來取代一般水表，讓民眾更容易查出漏水，追蹤用水更為準確。假如你所住城市提供智慧水表，請考慮申請換裝。