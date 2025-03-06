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英國連續性犯罪案：中國留學博士 恐迷姦逾50名女性

他偷打20把鑰匙潛入女子家 淡定看電視 落網稱「想呼吸她家的空氣」

編譯盧思綸／即時報導
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2016年，日本東京AKB48咖啡館。圖片僅供示意，非當事人畫面。（路透）
2016年，日本東京AKB48咖啡館。圖片僅供示意，非當事人畫面。（路透）

南華早報報導，一名日本男子因偷竊並複製陌生女子住家鑰匙，闖入受害者家中看電視，結果忘記時間。受害人回家發現異常，報警逮捕該男。他在落網時稱「想聞聞她家的味道」。警方從他身上搜出多達20把來自不同受害者的複製鑰匙，網友紛紛將他稱為「配鑰匙狂魔」。

34歲的東京上班族宮原良田（Ryota Miyahara，音譯）在一家咖啡廳遇見當時擔任服務生的受害女子。趁對方不注意時，他悄悄潛入員工辦公室，找到受害人的包包，並發現她的駕駛執照。宮原記下受害者的住址，以及住家鑰匙的製造商資訊和編號，隨後複製了鑰匙。

在日本，只要提供鑰匙資訊，便能在網上輕鬆打鑰匙。宮原去年10月打了一把鑰匙，接下來的兩個月裡，他多次潛入受害人家中，翻遍其浴室和臥室。

宮原落網時坦承：「我常常進去她家，那裡非常乾淨明亮，我想呼吸她家的空氣。」他供稱自己打了「15到20把備用鑰匙」。

2024年12月31日晚間，宮原再次潛入該女子家中，發現她的行李箱不見，便認為女子不在家。宮原隨後便當作是自己的家，放心地坐在沙發上看電視，直到兩個半小時後，女子回家發現他淡定看電視，即刻報警。

警方在宮原的包包裡發現了5把備用鑰匙，上面標註著不同受害人的姓名和工作地點。

宮原一直使用相同的手法，定期光顧咖啡廳或餐館，監視女服務員，然後以相同的方式取得她們的個人資訊和住址，並訂製備用鑰匙闖入受害人的家中。

此案讓網民驚呼「怎麼有人可以這麼變態」、「日本鑰匙複製系統太鬆散，在網路上就能複製備用鑰匙？太可怕了」。

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