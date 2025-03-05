物價驚驚漲想增加收入 這些方法讓你坐等看錢滾入

物價高漲讓人想增加收入，理財網站推薦七個創意的被動收入來源。收入示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Alexander Grey)

物價上漲萬物皆貴，薪水變得越來越薄，很多人開始想辦法增加收入來源。若能有穩定的被動收入來源，可以讓財富增加變得輕鬆，不過要找到正確的來源，投入時間和努力建立管道，有些甚至需要專業技巧。理財網站Go Banking Rates報導7種2025年可以考慮的有創意的被動收入來源。

1. 房租

這不是一個新點子。買房出租可以獲得額外收入，這通常是一項長期投資 ，房東能夠利用逐漸升值的資產，因為房貸和其他費用將由租客負擔，房屋價值會上升，房東可以隨著時間提高租金 ，可獲得更高利潤。

租金收入不一定來自整間房子，若沒錢或不想買房出租，可以找個室友出租空閒的房間，或把閣樓當成倉庫出租，也可以出租用不到的停車位，還有一些應用程式可投資租賃物業的股票。

2. 年金

年金是金融單位發行的保險合約，提供保證收入，可以月付或一次付清，通常是退休人士購買來確保收入金流。

年金是長期的，和儲蓄 或定期存款不同，提供餘生的收入，可以購買3至10年，價錢從1千至1百萬都有。

3. 線上課程

每個人都有專長，若不知道自己有什麼專長，不妨想想，然後在網路開設線上課程。可以是程式編碼、演說技巧或行銷企劃；有很多可以上架課程的平台，例如Udemy、Thinkific和Teachable。建立有品質的線上課程需要時間和精力，可一旦完成，就能輕鬆坐著看著收入滾進帳戶。

4. 電子書

如果喜歡寫作，出書是一個有趣又能賺錢的活動。寫作主題不拘，可以是科幻、歷史或自助手冊，只要是任何有販售潛力的主題。

可以上架的平台有亞馬遜的Kindle Direct Publishing、Apple Books for Authors、Barnes & Noble Press and Rakuten的Kobo Writing Life等。

5. 可列印的素材

不是每個人都有美術天分，如果你有，把它轉換成賺錢來源，可以繪製圖表、圖片或螢幕桌布，在像Etsy或Canva這樣的平台供人付費下載。

6. 照片圖庫

不需要會多少攝影技巧也能拍照放在網路圖庫供人下載使用，因為照片的需求五花八門，需要的主題也有千萬種，可放置販售的平台也很多。

7. 高利儲蓄帳戶

這是賺取額外收入最輕鬆的方式，讓人能每月收取利息，不過前提是要有錢先存入。

高利儲蓄帳戶和一般活存不同，利率較高，但又不像股市，沒有任何風險。這類儲蓄帳戶需要在帳戶內維持一定額度，每月的提領次數也有限制，但資產是以現金方式儲存，比起股票和基金等，若要使用相對容易取得。