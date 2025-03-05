男子在郵輪賭場贏錢還賺到免費搭乘 資深玩家卻這樣說

郵輪上的賭場讓乘客可以藉由賭博贏得點數，兌換不同等級的獎品。賭場示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kvnga）

郵輪 提供船上賭場獎勵計畫，乘客可以藉由玩遊戲或角子機累積點數兌換獎品，獎品從搭船折扣到船上的福利皆有，甚至還可能換到下次免費搭乘，不過即使獎品誘人，專家認為是否值得仍視個人賭博習慣及旅遊喜好而定。

今日美國（USA Today）報導，38歲的馬丁內斯(Jorge Martinez)很喜歡賭博，2023年時他受朋友邀請搭嘉年華郵輪，他第一次坐郵輪就在船上贏了超過1千元現金，他用贏來的錢繼續賭，竟贏到第二次免費搭乘的機會。

郵輪上的賭博計畫提供旅客折扣、福利甚至下次免費搭乘。乘客還可透過玩遊戲來獲得不同身份，在船上享受不同級別的福利。乘客可透過出示房間的鑰匙或註冊時獲得的玩家卡，以現金或從船上的帳戶扣除積分來賺取積分，選擇使用後者可能需支付費用。

和丈夫戴利（Jared Dailey）一起經營介紹郵輪的YouTube頻道JJ Cruise的YouTuber泰勒（Jordan Taylor）說，每間郵輪公司的作法稍有不同，大多數的公司都是提供旅客在旅程尾聲兌換贏來的點數。

戴利說，影響積分比率的因素很多，取決於玩何種遊戲、遊玩時間等，經驗老到者有時也會感到困惑，他和泰勒已經玩郵輪上的賭博數年，但他們從來沒搞懂規則。

郵輪上的賭博是否值得一試，馬丁內斯說這因人而異，他認為除非喜歡賭博，否則不值得，如果本身是個賭徒，那不管身處何處都會賭博，在賭城 會賭，在路易斯安納州亦然。

泰勒說，贈送的免費搭乘郵輪可能不能符合每位旅客的時間安排，因為淡季時的選擇更多，退休人士或時間安排上比較有彈性者較有優勢，需要配合孩子學校作息時間的父母親可能就不適合。

不過泰勒說，他認為郵輪上的賭場的獎勵方案比陸地上賭場的好，在賭城和郵輪上玩同樣遊戲，賭城可能給你免費住宿三晚，但郵輪的獎品可能是免費搭乘一次七晚的航程。

馬丁內斯說，他還是比較喜歡在陸地上旅遊，賭場的獎品是唯一吸引他搭郵輪的原因，「要不是那些好康，我才不會搭郵輪」。