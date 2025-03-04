蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助

四生肖春天迎來好運。示意圖，非新聞當事者。(路透)

乙巳蛇年二十四節氣中的驚蟄到，象徵著春天的深入與萬物復甦。驚蟄時節，春雷乍響，萬物開始甦醒，充滿了生機與活力。對於不同生肖而言，這一時期的運勢也有所變化，根據《搜狐》報導指出，部分屬相將迎來好運，事業、財運、人際關係等方面均可能出現轉機與突破。

屬豬：財星透干，利於攻堅克難

屬豬者在驚蟄後迎來良機，財星顯現，將有助於資本運作、事業發展與內部矛盾的化解。隨著己卯月的到來，亥豬在工作上將展現優異的團隊協作能力，尤其適合推動組織建設與解決問題。此外，透過參與公益活動，亦可提升個人福報，為未來鋪路。

屬蛇：月令生助，貴人助力強勁

巳蛇屬火，天生靈動且善於觀察。在乙巳年中，木火相生，使其容易獲得貴人相助，無論是師長提攜，還是合作夥伴助力，都將帶來積極影響。驚蟄後，地支卯木生助巳蛇，適合進行人脈拓展、學習規劃與事業籌備。九紫火星飛臨巽宮，更進一步推動其事業進入上升期，才華將有機會獲得充分展現。

屬羊：官星合身，工作推進順利

未羊屬土，性格穩重，待人友善，擅長處理人際關係。在乙巳年，官星透干，有利於職場發展與財富積累。進入己卯月後，地支卯未相合，助力未羊在管理、協作及決策層面取得突破，特別適合進行團隊整合與長期規劃。此外，學習與省察亦能帶來額外成長機會，使未羊在事業上穩步前進。

屬狗：比劫幫身，合作共進佳

屬狗者以忠誠與責任感見長，在乙巳年中，巳火生助，讓戌狗在工作與管理層面表現出色。驚蟄進入己卯月後，比劫幫身，地支卯戌相合，將有助於職場合作、溝通協調與師長提攜。此時，適宜進行組織合作、學習進修與戰略規劃，善用外力將有望促進目標達成，進一步提升管理能力。

把握時機，與時俱進

雖然天時影響著個人運勢，但最終仍需結合自身努力與現實條件，才能最大化機會。在這個驚蟄時節，生肖屬豬、蛇、羊、狗者宜順勢而為，勇敢抓住機遇，推動個人成長與事業發展，迎接美好未來。