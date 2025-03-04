Netflix遭詐團冒用發送釣魚郵件 4招避免錢被搬光

影音平台Netflix近來被詐騙集團冒用，竊取用戶個資。(歐新社)

Netflix 全球上億的訂閱用戶成為詐騙集團 目標，假冒Netflix官方發出的釣魚郵件近日在網路大量發送，謊稱帳戶因付款問題而暫時不能使用，誘騙用戶輸入付款資料，讓歹徒有機會能把帳戶盜領一空，網路資安專家也教四招辨識這類詐騙的方法。

紐約郵報（New York Post）報導，這封假冒Netflix的郵件在周末大量發送，主旨是「處理你的付款問題」（let’s tackle your payment details），信件內容通知用戶帳號被鎖住，因為上面的帳單資訊有問題，必須更新付款資訊才能解鎖，郵件下方有個看起來和Netflix的紅色一樣的紅色按鈕，上面寫「立刻更新帳戶」，再下方還有連結到官方反應問題頁面的連結。

用戶一旦按下按鈕，就會被重新引導至一個很像Netflix的登入頁面，要求填上用戶名稱、密碼、地址和信用卡 資訊，不法之徒只要這些資訊就能竊取輸入者的錢。

網路資安公司ESET全球網路安全顧問摩爾（Jake Moore）說，AI科技讓詐騙集團可以更快速、更大量地向更多人發送釣魚郵件，他們製作以假亂真的登入網頁，再用「立刻」、「被凍結」、「被鎖住」等字眼營造出急迫感，使人慌亂並誤信，不驗證來源或再想一想而是趕快輸入個資和帳戶或信用卡資訊，

摩爾說，有幾個方法可以避免自己成為詐騙集團的肥羊。首先是檢查寄件人的郵件地址，Netflix寄出的信件會是以「netflix.com」，但詐騙集團的是iCloud 郵件。

此外，要留意官方資訊，Netflix在官方網頁公告他們不會以簡訊或電子郵件要求用戶提供銀行帳戶訊息、信用卡號碼或登入密碼。

摩爾說，不要隨意登入從電子郵件點開的連結，最安全的做法是打開官方帳號登入，也不要任意下載電子郵件中的附件。

若不慎在詐騙網頁中輸入個資，Netflix建議立即更改密碼，並且要換一個密碼強度大的密碼，也要馬上聯繫銀行。