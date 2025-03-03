我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia股價慘崩23% 五利空讓投資人急拋售

德國觀光客一理由遭ICE無限期拘留 崩潰搥牆

5日入驚蟄 4生肖注意血光之災

記者陳宏睿／台中即時報導
天氣轉暖，大地春雷，「驚蟄」即上天以打雷方式驚醒蟄居動物的冬眠。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)
天氣轉暖，大地春雷，「驚蟄」即上天以打雷方式驚醒蟄居動物的冬眠。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

5日將進入「驚蟄」節氣，依照民俗屬於天氣轉暖的節氣，因春季屬肝火旺盛的時期，若未調養好身體，容易生病，台灣命理師楊登嵙提醒，有兔、羊、狗、豬需注意飲食衛生，傳染病，戒吃生冷，也不要參加具風險、危險性的活動，防血光之災。

命理師楊登嵙表示，5日進入「驚蟄」節氣，動物昆蟲自入冬以來即藏伏土中，不飲不食，稱為「蟄」；這時天氣轉暖，大地春雷，而「驚蟄」即上天以打雷方式驚醒蟄居動物的冬眠。

楊登嵙說，驚蟄象徵春雷初響，萬物萌發之景象，春季是一年的開始，如果春天沒有調養好身體，那麼到了年中或年尾身體各器官就會出現不適的症狀，容易引起生病現象。春季是肝火旺盛的時候，萬物在此時開始復甦發芽，肝膽在此時也最活躍。

楊登嵙建議，驚蟄節氣飲食調養尤其重要。多吃富含植物蛋白質、維生素的清淡食物、新鮮蔬菜，驚蟄天氣明顯變暖，飲食應清溫平淡，並應順肝之性，助益脾氣，令五臟和平。

他表示，此節氣飲食主要以「春夏養陽」為原則，可適當多吃能升發陽氣的食物與富含植物蛋白質、維生素的清淡食物、新鮮蔬菜，諸如春筍、菠菜、芹菜、雞肉、蛋、牛奶、鴨血、蘆薈、苦瓜、木耳菜、油菜、山藥、蓮子、銀耳等食物。

生肖運勢

上一則

夏令時間9日啟動 生理時鐘紊亂易引發這些疾病

延伸閱讀

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助
3生肖本月份健康無虞 屬虎體力耐力雙升、他展現強勁抗壓力

3生肖本月份健康無虞 屬虎體力耐力雙升、他展現強勁抗壓力
周三驚蟄 4生肖走大運 民俗專教你「改運招財退小人」

周三驚蟄 4生肖走大運 民俗專教你「改運招財退小人」
命中注定…4生肖今年不是升職就是加薪 有你嗎？

命中注定…4生肖今年不是升職就是加薪 有你嗎？

熱門新聞

網友測評五款鳳梨酥。（取材自小紅書@包子）

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

2025-02-24 21:05
12星座遇到需要幫助時的反應。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrew Neel）

「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

2025-02-25 00:05
四生肖晚年生活幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

2025-02-28 22:40
12星座誰天生具有幸福體質。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福

2025-02-27 22:40
「掌心」。(取材自劇照)

網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠

2025-02-27 20:05
美國開徵高關稅後，好市多與加墨兩國進口相關的商品即將漲價。好市多示意圖。(路透)

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

2025-02-27 19:05

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲