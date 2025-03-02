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「美國隊長4」北美票房3連霸 劉思慕「窒息倒數」第2名

中新社／洛杉磯2日電
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「美國隊長4」蟬聯北美票房冠軍。（美聯社）
「美國隊長4」蟬聯北美票房冠軍。（美聯社）

漫威超級英雄電影「美國隊長4」（Captain America：Brave New World）奪得今年北美周末票房首個三連冠。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo3月2日的電影市場數據，33部影片北美周末票房（2月28日至3月2日）報收約5114萬美元，較前一周末減少約34%，跌至2025年迄今北美周末票房最低谷。 

2月14日亮相的「美國隊長4」繼續穩居北美單日票房榜首，並以約1500萬美元第三次加冕北美周末票房冠軍，成為該統計周期唯一票房超過千萬美元的影片。這部科幻冒險動作片北美票房現約1.64億美元，全球票房約3.42億美元。 

劉思慕主演「窒息倒數」。（美聯社）
劉思慕主演「窒息倒數」。（美聯社）

「窒息倒數」（Last Breath）和「機動戰士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」（Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX：Beginning）等2月28日公映的兩部新片，衝入最新一期北美周末票房十強。

「窒息倒數」以約780萬美元首映周末票房摘得榜單亞軍。這部驚悚劇情片由好萊塢華裔明星劉思慕等主演，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.9、MTC評分65、爛番茄新鮮度77%（77評），CinemaScore打分為B＋。 

科幻冒險動畫片「機動戰士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」則以約92萬美元首映周末票房躋身榜單第10位，獲IMDb評分7.3。

隨著放映影院開始減少，「柏靈頓：熊熊去秘魯」（Paddington in Peru）周末票房環比下跌30.8%，以約450萬美元從上期榜單季軍降至本輪排名第4位。這部冒險喜劇片北美票房現約3136萬美元，全球票房約1.64億美元。 

已連續11周位居北美周末票房十強的奇幻音樂動畫片「獅子王：木法沙」（Mufasa：The Lion King），此番以約190萬美元排名回升兩位至本期榜單第6名。上映兩個多月，該片北美票房約2.48億美元，全球票房突破7億美元。 

值得關注的是，中國影史票房冠軍「哪吒之魔童鬧海」（Ne Zha 2）自2月14日海外公映後，在北美累計收獲約1619萬美元。另據網絡平台數據，這部連破票房紀錄的奇幻動畫片目前總票房突破142億元人民幣（約合19.79億美元），已超越「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man：No Way Home）升至全球影史票房榜第7位，逼近暫處第6名的漫威超級英雄電影「復仇者聯盟3：無限之戰」（Avengers：Infinity War）。 

漫威 復仇者聯盟 劉思慕

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