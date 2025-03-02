女摔角手激戰一半上衣滑落「美胸掉出來」導播1秒急切畫面

史翠頓並非第一次在比賽中走光。（取材自Instagram@Tiffany Stratton）

美國職業摔角（WWE）近日的摔角賽事中，25歲的蒂凡尼·史翠頓（Tiffany Stratton）與坎蒂絲·勒雷（Candice LeRae）對戰時，發生尷尬的服裝意外。當史翠頓在擂台角落準備施展動作時，上衣突然滑落，豐滿的上圍就這樣彈出，導致電視台導播不得不緊急切換為黑畫面，以避免走光畫面播出。

根據《太陽報》報導，WWE女子摔角選手史翠頓21日在SmackDown賽事中成功擊敗勒雷，但卻發生走光的意外，讓比賽失焦。當時25歲的史翠頓將勒雷逼入角落，正在擂台準備出大絕招，沒想到上衣卻滑落，豐滿的上圍就這樣彈出露點。儘管比賽仍在進行中，為防止觀眾目睹走光的史翠頓，電視台導播不得不緊急反應，1秒間將畫面切掉，直播變成一片黑。

Tiffany Stratton Wardrobe Malfunction Causes Screen Blackout: During the match between Candice LeRae and Tiffany, the Women’s Champion had a wardrobe malfunction. For most of the world, they saw a black screen as the slip was caught. #WWE #SmackDown #tiffytime #WWEonNetflix pic.twitter.com/tZOb3dEpqg — Hi5 Wrestling News (@hi5_wrestling) 2025年2月22日

儘管史翠頓贏得了這場比賽，但最後仍不敵妮娜·賈克斯（Nia Jax），與當晚總冠軍擦身而過。而這其實並非史翠頓首次遭遇服裝意外。

在2024年5月，史翠頓曾因服裝裂開而不得不遮住自己的下體，避免走光。史翠頓近期接受訪問時表示，她對過去1年的成就感到滿意，特別是去年的「密室淘汰賽」（Elimination Chamber）讓她嶄露頭角。

史翠頓坦言，女子摔角革命的女皇夏洛特·福萊爾（Charlotte Flair）是她的靈感來源，並表示自己會持續精進技巧，朝著成為更優秀的摔角選手的目標前進。她更自信地表示：「在摔角狂熱賽事中，我一定會擊敗『女王』福萊爾，展現『Tiffy Time』的精彩時刻。」

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