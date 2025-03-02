我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

女摔角手激戰一半上衣滑落「美胸掉出來」導播1秒急切畫面

TVBS新聞網／編輯 游雅嵐 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史翠頓並非第一次在比賽中走光。（取材自Instagram@Tiffany Stratton）
史翠頓並非第一次在比賽中走光。（取材自Instagram@Tiffany Stratton）

美國職業摔角（WWE）近日的摔角賽事中，25歲的蒂凡尼·史翠頓（Tiffany Stratton）與坎蒂絲·勒雷（Candice LeRae）對戰時，發生尷尬的服裝意外。當史翠頓在擂台角落準備施展動作時，上衣突然滑落，豐滿的上圍就這樣彈出，導致電視台導播不得不緊急切換為黑畫面，以避免走光畫面播出。

根據《太陽報》報導，WWE女子摔角選手史翠頓21日在SmackDown賽事中成功擊敗勒雷，但卻發生走光的意外，讓比賽失焦。當時25歲的史翠頓將勒雷逼入角落，正在擂台準備出大絕招，沒想到上衣卻滑落，豐滿的上圍就這樣彈出露點。儘管比賽仍在進行中，為防止觀眾目睹走光的史翠頓，電視台導播不得不緊急反應，1秒間將畫面切掉，直播變成一片黑。

儘管史翠頓贏得了這場比賽，但最後仍不敵妮娜·賈克斯（Nia Jax），與當晚總冠軍擦身而過。而這其實並非史翠頓首次遭遇服裝意外。

在2024年5月，史翠頓曾因服裝裂開而不得不遮住自己的下體，避免走光。史翠頓近期接受訪問時表示，她對過去1年的成就感到滿意，特別是去年的「密室淘汰賽」（Elimination Chamber）讓她嶄露頭角。

史翠頓坦言，女子摔角革命的女皇夏洛特·福萊爾（Charlotte Flair）是她的靈感來源，並表示自己會持續精進技巧，朝著成為更優秀的摔角選手的目標前進。她更自信地表示：「在摔角狂熱賽事中，我一定會擊敗『女王』福萊爾，展現『Tiffy Time』的精彩時刻。」

女摔角手激戰一半上衣滑落「美胸掉出來」導播1秒急切畫面

TVBS新聞網

上一則

歐布萊恩首次主持奧斯卡獎 誰有機會贏？總整理分析

熱門新聞

網友測評五款鳳梨酥。（取材自小紅書@包子）

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

2025-02-24 21:05
三大生肖晚年生活獨立自主。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富

2025-02-22 22:35
12星座遇到需要幫助時的反應。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrew Neel）

「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

2025-02-25 00:05
還沒成熟的酪梨有幾個催熟方法，也有直接食用的方法。酪梨。（取材自pexels.com@Foodie Factor）

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

2025-02-21 20:05
四血型如何花掉意外之財。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Esra Saltürk）

天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣

2025-02-21 22:25
12星座誰天生具有幸福體質。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福

2025-02-27 22:40

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞