我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／「艾諾拉」5獎領跑 導演1人拿4獎

川普：少花時間擔心普亭 應關注移民毒梟殺人犯

低溫冷到睡不著、快感冒？棉被竟非禍首 3原因有助改善

TVBS新聞網／編輯 游雅嵐 報導
低溫讓人睡不著，鑽進被窩卻冷到快感冒；示意圖。（圖／123RF）
低溫讓人睡不著，鑽進被窩卻冷到快感冒；示意圖。（圖／123RF）

寒冬時節低溫難耐，許多人面臨床鋪過冷導致難以入眠的困擾，甚至冷到快感冒。根據法國床墊公司專業研究，床鋪變冷主要源自地板寒氣、窗戶冷風滲入，以及睡眠時的汗水等3大因素。專家建議，民眾可透過調整床鋪擺放位置、添加隔熱墊，以及選用吸濕性佳的寢具等方式，有效改善睡眠品質。

根據日媒《grape編輯部》報導，明明在室內，但天冷時棉被仍相當冰冷，鑽進被窩卻冷到快感冒，這時許多人會找來更厚的棉被或毯子，但消除寒冷的原因才是首要之務。法國床墊在其官方網站上提到，冬天床內變冷的原因有以下3點：

1. 地板寒冷

地板寒氣是造成床鋪變冷的主要原因。由於冷空氣容易在地面聚集，寒氣會透過床墊傳導至身體背部，建議民眾可在床墊下方加裝隔熱墊，如果臥室是鋪有木地板的話，可以在上面鋪上地毯再放置床，以阻隔寒氣上升。

2.床鋪位置

床鋪擺放位置也是關鍵因素。窗戶是室內最容易受外界溫度影響的區域，即使緊閉窗戶，冷空氣仍會透過玻璃滲入。專家建議，應將床鋪遠離窗邊，必要時可加裝隔熱墊，或者厚重的窗簾，以減少冷空氣入侵。

3.睡覺時流汗

人體每日約會分泌一杯水量的汗水，若使用吸濕性不佳的寢具，任由這些汗水滯留在皮膚上，容易造成體溫流失，因此選用優質床品同樣重要。可以檢視自己使用寢具是否有吸水功能，即使流汗，也能被吸收並蒸發，避免寒意跑上身。

低溫冷到睡不著、快感冒？棉被竟非禍首　3原因有助改善

TVBS新聞網

低溫

上一則

蘋果「真正現代化且對話式」的Siri 最快恐怕要等2027年

熱門新聞

網友測評五款鳳梨酥。（取材自小紅書@包子）

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

2025-02-24 21:05
12星座遇到需要幫助時的反應。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrew Neel）

「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

2025-02-25 00:05
四生肖晚年生活幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

2025-02-28 22:40
12星座誰天生具有幸福體質。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福

2025-02-27 22:40
三大生肖晚年生活獨立自主。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富

2025-02-22 22:35
「掌心」。(取材自劇照)

網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠

2025-02-27 20:05

超人氣

更多 >
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵

他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵