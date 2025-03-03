低溫讓人睡不著，鑽進被窩卻冷到快感冒；示意圖。（圖／123RF）

寒冬時節低溫 難耐，許多人面臨床鋪過冷導致難以入眠的困擾，甚至冷到快感冒。根據法國床墊公司專業研究，床鋪變冷主要源自地板寒氣、窗戶冷風滲入，以及睡眠時的汗水等3大因素。專家建議，民眾可透過調整床鋪擺放位置、添加隔熱墊，以及選用吸濕性佳的寢具等方式，有效改善睡眠品質。

根據日媒《grape編輯部》報導，明明在室內，但天冷時棉被仍相當冰冷，鑽進被窩卻冷到快感冒，這時許多人會找來更厚的棉被或毯子，但消除寒冷的原因才是首要之務。法國床墊在其官方網站上提到，冬天床內變冷的原因有以下3點：

1. 地板寒冷

地板寒氣是造成床鋪變冷的主要原因。由於冷空氣容易在地面聚集，寒氣會透過床墊傳導至身體背部，建議民眾可在床墊下方加裝隔熱墊，如果臥室是鋪有木地板的話，可以在上面鋪上地毯再放置床，以阻隔寒氣上升。

2.床鋪位置

床鋪擺放位置也是關鍵因素。窗戶是室內最容易受外界溫度影響的區域，即使緊閉窗戶，冷空氣仍會透過玻璃滲入。專家建議，應將床鋪遠離窗邊，必要時可加裝隔熱墊，或者厚重的窗簾，以減少冷空氣入侵。

3.睡覺時流汗

人體每日約會分泌一杯水量的汗水，若使用吸濕性不佳的寢具，任由這些汗水滯留在皮膚上，容易造成體溫流失，因此選用優質床品同樣重要。可以檢視自己使用寢具是否有吸水功能，即使流汗，也能被吸收並蒸發，避免寒意跑上身。

低溫冷到睡不著、快感冒？棉被竟非禍首 3原因有助改善

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