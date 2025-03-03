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4血型惡習難改 O型戒不掉宵夜、他內心戲演不完

世界新聞網／輯
四血型分別有什麼壞習慣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mizuno K）
四血型分別有什麼壞習慣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mizuno K）

就算再完美的人，也一定有1.2樣小缺點吧！而且可能是自己都知道，卻怎麼也改不掉的長年惡習，日本媒體「占TV」分析血型分別有什麼根深蒂固的壞習慣。

A型：不停內耗的負面思考

A型的人容易焦慮，無論做什麼事，他們總想著「萬一失敗怎麼辦」，擔心最壞情況發生。如果遇到失敗，更會萌生「我再也做不到了」、「反正我就廢」這種負面情緒，難以自拔，最後會覺得「沒人對我有期望」，開始變得懷疑自己。

B型：衝動型網路購物

B型的人性格直率，對於美美的宣傳圖文腦波很弱，比如在網路廣告看到「熱門有效的減肥保健品」、「可以去除黑斑的神奇乳霜」等文字，就會立刻決定「這個一定要買！」然後點擊購買。收到商品後會感到心滿意足，導致家裡堆滿了未開封的商品，看到信用卡帳單時還會驚覺「我什麼時候刷了這麼多錢？」

O型：難以克制的宵夜

O型的人忠於自己的欲望，尤其是食慾方面更難控制，只要覺得肚子餓，哪怕是半夜也會找出零食來吃。雖然可能會心想「明天少吃一點」，但一覺醒來就完全忘了，直到發現腰圍變緊，才後悔自己吃了太多宵夜。

AB型：手機成癮

AB型的人喜歡一個人行動，與別人見面要約定時間地點，他們覺得這很麻煩。因此，對AB型的人來說，手機是一個能打發獨自一人時間的好工具，卻可能會一不小心沉迷於遊戲或社交媒體，甚至會嚴重到因為玩遊戲而睡過頭或請假。

血型

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