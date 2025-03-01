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棄瓦斯爐改電磁爐好處多 一年後他分析優劣「回不去了」

編譯潘勛／即時報導
由瓦斯爐升級使用電磁爐的人大多滿意，不想再回去使用瓦斯爐。電磁爐示意圖。（取材自pexels.com@cottonbro studio）
由瓦斯爐升級使用電磁爐的人大多滿意，不想再回去使用瓦斯爐。電磁爐示意圖。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

「TheCoolDown.com」報導，有人在Reddit分享家裡改換爐具、使用電磁爐的經驗，參與討論的人大致都印象良好。大家最愛電磁爐的一點，在能細緻控制溫度，但切換成大中小火時差異又足夠明顯，另外加熱的速度、煮開水的能力要比其他爐具遠來得快。

一名Reddit網友指出，電磁爐的熱度不會外傳到爐頂其他部分，就算把湯匙放在上頭，也不會融化，再來便是電磁爐的爐面是玻璃材質，用後容易清理，爐面不會有殘熱，對家中小孩也更安全。

改用電磁爐，他認為最大抱怨點在使用時有嗡嗡聲，但噪音等級不算大，另在排油煙機的聲音中也容易蓋過去。此外價格較貴也是障礙，但沒貴上太多。他使用1年後，對改用電磁爐這個決定依然很滿意。

報導指出，除了加熱性能有所改善以外，由瓦斯爐改用電磁爐還有很多好處。瓦斯爐周遭的空氣可能有毒。研究指出瓦斯爐可能導致兒童哮喘，成人哮喘也可能因瓦斯爐而加劇。撇開健康因素，由瓦斯爐改換使用電磁爐對環境也有利，因為燃燒瓦斯是居家產出空汙的最大因素。

相形阻抗式電爐，感應式電磁爐有效率得多，升級感應式電磁爐可以節省許多電費

升級電磁爐，按降通膨法可以由退稅而減少三成的購爐費用。只是，國會如果立法，那項退稅可能消失，所以要盡快申請退稅。

其他參與Reddit討論的人，都支持該網友的留言。有一位參與討論的網友說，自己買了一台GE電磁爐，本身是名廚師，始終支持電磁爐，很容易使用，要清理只消抹布一擦，原先他以為自己是不會放棄瓦斯爐的，很高興自己改變心意。

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