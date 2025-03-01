我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基慘了？美智庫：惹毛川普恐被斷軍援

回應之前偷瞄傳聞？查克柏格為妻子盛大慶生

Walmart「空心雞塊」惹眾怒 網友諷：真的好超值

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友Amanda批評沃爾瑪賣的自有品牌雞塊切開居然是空心的，大罵太荒謬了。(翻攝 TikTok @reedtimessix)
網友Amanda批評沃爾瑪賣的自有品牌雞塊切開居然是空心的，大罵太荒謬了。(翻攝 TikTok @reedtimessix)

沃爾瑪（Walmart）最近引發怒火，大批網友在社群平台上抱怨沃爾瑪自有品牌Great Value的雞塊切開後，內部居然是空心的，還有網友買了三包才發現內部沒有雞肉，讓她氣得大罵這實在是太荒謬了。

每日郵報（Daily Mail）報導，多位網友在網路抱怨沃爾瑪販售的雞塊，切開後內部居然沒有雞肉。

網友阿曼達（Amanda）在其TikTok帳號@reedtimessix上傳影片，她在影片中切開好幾個雞塊，她說她要問問沃爾瑪「請問中間的肉去哪了？」

@reedtimessix

These are gonna need a lot of sauce @Walmart

♬ original sound - Amanda\QuadMom

先前也有名為麥克（Mac）的網友在TikTok帳號@opebigyikes上表達對沃爾瑪雞塊的怒火，她在影片中剝開一個個雞塊，在鏡頭前展示其空心的內部，詢問「這到底怎麼發生的？」並說「這真真實實地發生了」。

@opebigyikes

How does this even happen #americanfood #walmart #chicken #america #thisisamerica

♬ original sound - Mac

阿曼達的影片累積超過4百萬次瀏覽，不少網友留言分享他們購買相同品牌雞塊的氣憤心得。有網友說，她大概半年前買了Great Value的雞塊，買了三包，切開後發現全部雞塊的中間都是空的，她簡直氣炸了，認為這根本是詐騙。

還有網友開玩笑地說，雞塊空心就是品牌名稱的「超值」，也有人笑說這是經濟不景氣下的產物。

有網友對阿曼達提出一些創意吃法來搶救這些被嫌棄的雞塊，說可以在空心部分塞入酸黃瓜切片和牧場沙拉醬，就能變身好吃的雞塊版炸酸黃瓜（fried pickle bite）。

沃爾瑪 TikTok

上一則

棄瓦斯爐改電磁爐好處多 一年後他分析優劣「回不去了」

延伸閱讀

過期還在賣？這五種商品 Target員工說務必檢查保存期限

過期還在賣？這五種商品 Target員工說務必檢查保存期限

躋身中產階級還是窮忙族？ 這六項指標告訴你

躋身中產階級還是窮忙族？ 這六項指標告訴你
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

一個不到50元 亞馬遜平替版凱莉包引發網友瘋搶

一個不到50元 亞馬遜平替版凱莉包引發網友瘋搶

熱門新聞

網友測評五款鳳梨酥。（取材自小紅書@包子）

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

2025-02-24 21:05
三大生肖晚年生活獨立自主。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富

2025-02-22 22:35
12星座遇到需要幫助時的反應。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrew Neel）

「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

2025-02-25 00:05
還沒成熟的酪梨有幾個催熟方法，也有直接食用的方法。酪梨。（取材自pexels.com@Foodie Factor）

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

2025-02-21 20:05
四血型如何花掉意外之財。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Esra Saltürk）

天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣

2025-02-21 22:25
12星座誰天生具有幸福體質。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福

2025-02-27 22:40

超人氣

更多 >
4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊