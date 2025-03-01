Walmart「空心雞塊」惹眾怒 網友諷：真的好超值

網友Amanda批評沃爾瑪賣的自有品牌雞塊切開居然是空心的，大罵太荒謬了。(翻攝 TikTok @reedtimessix)

沃爾瑪 （Walmart）最近引發怒火，大批網友在社群平台上抱怨沃爾瑪自有品牌Great Value的雞塊切開後，內部居然是空心的，還有網友買了三包才發現內部沒有雞肉，讓她氣得大罵這實在是太荒謬了。

每日郵報（Daily Mail）報導，多位網友在網路抱怨沃爾瑪販售的雞塊，切開後內部居然沒有雞肉。

網友阿曼達（Amanda）在其TikTok 帳號@reedtimessix上傳影片，她在影片中切開好幾個雞塊，她說她要問問沃爾瑪「請問中間的肉去哪了？」

先前也有名為麥克（Mac）的網友在TikTok帳號@opebigyikes上表達對沃爾瑪雞塊的怒火，她在影片中剝開一個個雞塊，在鏡頭前展示其空心的內部，詢問「這到底怎麼發生的？」並說「這真真實實地發生了」。

阿曼達的影片累積超過4百萬次瀏覽，不少網友留言分享他們購買相同品牌雞塊的氣憤心得。有網友說，她大概半年前買了Great Value的雞塊，買了三包，切開後發現全部雞塊的中間都是空的，她簡直氣炸了，認為這根本是詐騙。

還有網友開玩笑地說，雞塊空心就是品牌名稱的「超值」，也有人笑說這是經濟不景氣下的產物。

有網友對阿曼達提出一些創意吃法來搶救這些被嫌棄的雞塊，說可以在空心部分塞入酸黃瓜切片和牧場沙拉醬，就能變身好吃的雞塊版炸酸黃瓜（fried pickle bite）。