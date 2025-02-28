我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

被加徵關稅至20% 中：美禁毒不力 卻訛詐、甩鍋

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
四生肖晚年生活幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）
四生肖晚年生活幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

有些人年輕時辛勤努力，經歷風雨，但隨著年歲增長，反而愈活愈輕鬆，煩惱減少，生活愈加富足與喜悅。他們不僅積蓄充裕，還能享受子孫帶來的福氣，根據《新浪看點》報導指出，屬牛、屬狗、屬豬與屬兔的朋友，正是「後福無窮」的代表。

屬牛

屬牛的人天生勤奮踏實，年輕時像老黃牛一樣任勞任怨，憑藉堅韌與努力積累財富與人脈。隨著年歲增長，他們的努力終於開花結果，晚年能夠安享豐厚的財富，並擁有一個和諧幸福的家庭。由於他們重視家庭關係，子女多孝順懂事，晚年生活簡單而富足。

屬狗

屬狗的人重情重義，年輕時無私付出，無論是對家人還是朋友都充滿責任感與忠誠。這樣的特質讓他們在晚年擁有極佳的人際關係，周圍總有貴人相助，子女也願意回報其養育之恩。樂觀豁達的態度，讓他們能夠以輕鬆的心態享受晚年時光。

屬豬

屬豬的人天生福氣深厚，心態樂觀，年輕時或許經歷波折，但他們的包容與善良總能換來更好的生活。隨著時間推移，他們的積蓄與人脈逐漸增長，晚年無憂，能夠享受平靜而充滿愛的生活。由於對家人充滿包容，子女與親友對他們也更加尊敬與照顧，讓他們在晚年過得自在無憂。

屬兔

屬兔的人性格溫和，處事圓滑，年輕時或許歷經風雨，但憑藉出色的溝通能力與人緣，他們在晚年得到了更多人的關愛。屬兔的人待人和善，無論在家庭還是社交圈，都能與他人維持良好的關係。這讓他們的晚年不僅充滿幸福，也能獲得子孫的孝順與呵護，過上安逸愉快的生活。

這四大生肖的朋友們，憑藉自身的努力與性格優勢，為自己鋪就了一條幸福的晚年之路。他們不僅積蓄豐厚，還能得到子孫的福氣與關愛，享受一段輕鬆自在的老年生活。

生肖運勢

上一則

買回家要洗嗎？雞蛋存放有一定方式 6個小細節別放過

延伸閱讀

農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利

農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利
三月新氣象4生肖迎財運亨通 他得主管賞識事業再進步

三月新氣象4生肖迎財運亨通 他得主管賞識事業再進步
四生肖迎運勢上升期 屬龍愛情事業兩得意、他偏財運特別旺

四生肖迎運勢上升期 屬龍愛情事業兩得意、他偏財運特別旺
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

熱門新聞

網友測評五款鳳梨酥。（取材自小紅書@包子）

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

2025-02-24 21:05
還沒成熟的酪梨有幾個催熟方法，也有直接食用的方法。酪梨。（取材自pexels.com@Foodie Factor）

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

2025-02-21 20:05
三大生肖晚年生活獨立自主。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

3生肖晚年獨立自主 屬虎挑戰自我、他將累積豐厚財富

2025-02-22 22:35
四血型如何花掉意外之財。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Esra Saltürk）

天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣

2025-02-21 22:25
12星座遇到需要幫助時的反應。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrew Neel）

「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

2025-02-25 00:05
旅行帶著五種物品，可以避免旅程破財。行李示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Anete Lūsiņa）

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

2025-02-21 19:05

超人氣

更多 >
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激

與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激