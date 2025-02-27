川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

美國開徵高關稅後，好市多與加墨兩國進口相關的商品即將漲價。好市多示意圖。(路透)

川普總統27日指出，向加拿大 、墨西哥 開徵的25%關稅 ，將如期於3月4日實施，如此意味好市多 (Costco )超市販售、與加墨兩國進口相關的商品即將漲價。每日餐點(Daily Meal)為消費者整理14項日用品如下：

一、楓糖糖漿

向加拿大商品課徵的關稅進行下去，好市多的楓糖糖漿是漲價的第一批商品之一，沒人會感到驚訝。絕大多數加拿大楓糖漿產自魁北克省，每年跨境賣到美國的數量達數百萬瓶。好市多顧客常買的是「科克蘭招牌有機純楓糖漿」(Kirkland Signature Organic Pure Maple Syrup)，目前是每瓶33.8賣14.99元，25%關稅開徵後估計一瓶要賣到約20元。

墨西哥產的酪梨可是大生意。由2023年7月到2024年6月，美國進口了24億磅墨西哥Hass酪梨。好市多是墨西哥酪梨的大買家。有些地區的好市多顧客表示，當地酪梨已經漲價了。

好市多是墨西哥酪梨的大買家。(歐新社)

三、加拿大豬肉

每年由加拿大出售大量豬肉及數百萬頭豬隻到美國，任何關稅調漲都會影響到好市多的科克蘭系列豬肉產品價格。

四、墨西產生產的Modelo與Corona啤酒

兩品牌啤酒都因特殊風味及涼爽感在美國屹立不搖。好市多囤了不少這兩個品牌的酒，因為關稅，價格會漲很多。雖然消費者可以改喝別種品牌，但總是要多花些錢。

五、加拿大牛肉

牛肉進口顧問查迪(Bob Chudy)指出，美國人算很早就開始吃加拿大牛，由進口小牛飼養，到進口生肉來處理不等。故此，除非美國養牛業能大幅增加飼養量，不然美國顧客就得吞下漲價之苦，預估好市多客戶也即將見到墨西哥產、飼的牛肉製品價格上揚。

六、龍舌蘭酒

好市多的科克蘭品牌龍舌蘭酒每瓶由約20元起跳，且因為龍舌蘭酒產製的本質，這個問題美國無法自行解決，龍舌蘭酒只在墨西哥五個州生產。

七、番茄

去好市多必買的基本物資是番茄，而美國番茄仰賴墨西哥進口很重，尤其在寒冬那幾個月，無法在美國當地種植。2023年美國進口的墨西哥番茄為18億公斤，價值估在28億美元。好市多或許一開始會自行吸收上揚的成本，但很快就會轉嫁給消費者。

八、冷凍水果

提高關稅後，好市多販售的水果會變貴許多，冷凍水果如草莓或鳳梨更是如此。美國是草莓等的水果生產大國沒錯，但很多蔬果還是要大量由墨西哥進口，很多進口貨最後在好市多以冷凍水果來出售。

九、加拿大及墨西哥生產的糖果

在好市多，一些顧客最愛的甜食已經漲價，特別是巧克力來自墨西哥，因此在好市多，巧克力口味飲品也會大幅漲價。

只因川普在年初威脅要對哥倫比亞祭出關稅，好市多招牌咖啡如科克蘭100%哥倫比亞咖啡就漲價。對加拿大、墨西哥放話也會導致同樣結果。

十一、食用油

關稅徵下去，人們才會真正了解很多日用品，其實是外國製的。美國是加拿大食用油業者的重點市場，而加拿大提供美國食用油約35%。如此大量食用油來自加拿大，好市多食用油漲價只是早晚的事。

十二、汽油

好市多是許多長途旅遊人士會去加油的地方，原因在好市多用會員費來貼補汽油價格。很多加拿大、墨西哥煉油業者的目標市場就是美國，加徵關稅之後，那些汽油製品按理會流動一些到其他市場，因此美國零售業者賣的汽油免不了要漲價。油價分析家利波(Andy Lipow)表示，汽油短期價格可能每加侖漲15美分，但也要看地點，長期就難以預測了。

十三、花卉

因為關稅，在好市多買花要多花些錢了。美國是加拿大鮮切花卉的最大出口市場；例如2023年，加拿大出口的切花總金額為1億1000萬元，其中1億又90萬元賣到美國。當然美國花卉市場規模大得多，但合計關稅、市場貨量，最後還是會漲價。

十四、加拿大威士忌

加拿大生產一些頗受好評的威士忌，而供貨給好市多的更是上品。「科克蘭招牌加拿大調製威士忌」(Kirkland Signature Blended Canadian Whisky)就以口感滑順出名。因為關稅，這項產品要變貴許多，跟龍舌蘭酒一樣，加拿大威士忌就是在加拿大才能生產。