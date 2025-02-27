實測iPhone 16e快速啟動AI 一功能適合長輩

6.1吋Super Retina XDR顯示器，螢幕亮度峰值1,200尼特。(記者黃筱晴／攝影)

iPhone 16e開賣，身為最容易入手的 iPhone 16 系列生力軍，其實功能可不馬虎，適中的尺寸、與iPhone 16同級的晶片、動作按鈕、USB-C與無線充電，還支援各項Apple Intelligence功能。

記者開箱白色版iPhone 16e，雖然不是部分用戶原本期望的迷你小尺寸，但在這個串流、影音內容為主流的時代，6.1吋其實是兼顧視覺、手感、重量平衡的最佳解。Super Retina XDR顯示器，雖然螢幕亮度峰值僅達1,200尼特，略低於iPhone 16的2,000尼特，但仍能提供清晰明亮的顯示效果。

iPhone 16e取消了傳統Home鍵，iPhone全面進入Face ID時代，這對已經使用Face ID多年的記者來說，臉部辨識的流暢度、便利性、安全性真沒有道理不換。

iPhone 16e配備特別設計的4800萬像素融合相機，將2部光學品質相機的功能融合為一。(記者黃筱晴／攝影)

質感霧面外觀，提供精緻質感與絕佳手感。(記者黃筱晴／攝影)

多了「動作按鈕」，除了切換靜音，也可以選擇自訂開啟常用功能。(記者黃筱晴／攝影)

螢幕為與iPhone 14前相同的瀏海設計。(記者黃筱晴／攝影)

之前的靜音開關這次也變成iPhone 15 Pro以上才出現的「動作按鈕」，大部分人可能會選擇設定成開啟相機的快速鍵，但記者非常建議設定成開啟「視覺智慧」功能，眼前看到的任何東西想要查詢，不用自己輸入，鏡頭對著按一下就幫你全都查好，根據你所指向的物體或地點，視覺智慧也會自動建議相關操作，例如翻譯或摘要文字、辨識植物，或將活動新增至行事曆，簡直另類伸手牌福音。

iPhone 16e也改用了USB-C連接埠，除了提升充電與資料傳輸速度，出門也只要帶同一條充電線就可以用來替眾多隨身裝置充電。但有點小遺憾的是，可無線充電但不支援MagSafe功能，便利性少了一點點，不過你也可以透過購買其他支援MagSafe的手機殼配件來解決這個困擾。

另外，iPhone 16e相機規格可能也是有些民眾在猶豫的原因，全新的二合一相機系統，4800萬像素融合相機透過運算攝影技術的幫忙，同樣可讓使用者拍出平衡光線與細節的絕美影像，支援2倍無損變焦、夜間模式和人像模式，依舊擁有構圖彈性，前置相機也有好用的自動對焦功能。雖然缺少超廣角和微距功能，但對於大部分日常拍攝其實已足夠應付。

支援2倍無損變焦，保留日常隨手拍的構圖彈性。(記者黃筱晴／攝影)

2倍望遠拍攝，花朵葉片的細節都相當清晰，但背景處理近看細緻度就有差異。(記者黃筱晴／攝影)

操作小技巧是，當你想拍出更多細節，可以手動選擇以4800萬像素拍攝，前往設定 > 相機 > 格式，開啟「解析度控制」功能。在「照片」模式下以1倍拍攝時，輕點右上角的HEIF MAX，即可用最大解析度拍照。

到底要不要買iPhone 16e，如果你是iPhone 14以前、前代iPhone SE的用戶，想換新款iPhone但有預算考量、對攝影功能只需要滿足日常隨手拍，iPhone 16e可以考慮入手。用的是與iPhone 16同級的A18晶片，同時首度加入全新自家設計的C1行動數據晶片，不只提供高速且穩定的5G行動網路連線，同時也更節能，續航力比iPhone 16還長，並且保留了之後支援中文後使用Apple Intelligence的彈性。

另外，iPhone 16e其實也很適合買給長輩使用，SOS緊急服務、車禍偵測等安全功能一應俱全，再加上如果善用「家人共享」的強大功能，可以輕鬆而沒有壓迫感地維持對家人的關心。

iPhone 16e共有白色與黑色2款外觀，儲存容量則有128GB、256GB和512GB可選擇。

在「照片」模式下以1倍拍攝時，輕點右上角的HEIF MAX，即可用最大解析度拍照。(記者黃筱晴／攝影)

iPhone 16e支援使用Apple Intelligence。(記者黃筱晴／攝影)

影像樂園、Genmoji等功能現在就可以透過iPhone 16e開始體驗。(記者黃筱晴／攝影)

視覺智慧功能，輕鬆透過鏡頭查找環境中的各種物件資訊。(記者黃筱晴／攝影)

用戶可串連ChatGPT，延伸Apple Intelligence功能，幫助使用者解決更多問題。(記者黃筱晴／攝影)